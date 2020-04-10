دولي

البروفيسور عودة: تدابير تقييدية في بعض المناطق الإيطالية

رام الله - دنيا الوطن
أشار البروفيسور فواد عودة رئيس اميم و امسي و محاضر في جامعة روما و جامعة بافية الى أنه على الرغم العدد الكبير للوفيات في ايطاليا، فهناك 10 أقاليم، خاصة في جنوب-الوسط ، وإقليم بولزانو المتمتع بالحكم الذاتي، حيث لا يتعدى في كل واحد منها عدد الوفيات عشرة حالات وفاة في اليوم.

وأعتبر عودة ، أن ذلك يعزى “إلى حد كبير إلى التدابير التقييدية وإلى قدرة النظام الصحي بأكمله في مواجهة حالة الطوارئ”.
ووفق البيانات المعلنة، لا تزال الاقاليم الشمالية بؤر تفشي الوباء المناطق الاكثر تأثرا من ناحية عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، على المستوى الوطني، أكد عودة ارتفاع عدد المتعافين وتناقص المرضى بالمستشفيات.

وأعلن أن الذين قيد العزل الصحي المنزلي بدون أعراض أو مع أعراض خفيفة ارتفعوا إلى 64 ألفا و877، مايعادل 67% من إجمالي المصابين، وهذا الرقم ارتفع منذ بداية الشهر الجاري بنسبة 8%، مما يدل على انخفاض الضغوط على النظام الصحي، حيث تراجع عدد المرضى بالمستشفيات خارج وداخل وحدات العناية المركزة.

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