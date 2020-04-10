وزارة الاقتصاد: المخزون التمويني من السلع متوفر بكافة المحافظات ولعدة أشهر

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، مساء الجمعة: إنه جرى معالجة سير الحركة التجارية باتجاه بلدة بيت اكسا شمال غرب مدينة القدس المحتلة بالتنسيق مع كافة الشركاء، بما يضمن توفر السلع في المحال التجارية للمواطنين في ظل التدابير الصحية الوقائية المتبعة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.





جاء ذلك، في اعقاب متابعة طواقم الوزارة مع مختلف المؤسسات في مقدمتها محافظة القدس للوقوف على واقع المخزون التمويني وتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم من المحال التجارية عبر تسهيل الحركة التجارية بما ينسجم مع التدابير الصحية المعمول بها.



وأكدت الوزارة ان المخزون التمويني من السلع والذي يخضع لمتابعة دورية متوفر في كافة محافظات الوطن ولعدة أشهر مع استمرار استيراد السلع.