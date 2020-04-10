الاحتلال يعتدي على شاب ببلدة العيسوية في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة، على شاب عند المدخل الشرقي لقرية العيسوية في القدس المحتلة.



وأظهر فيديو، همجية مجموعة من جنود الاحتلال وهم يعتدون بالضرب شاب بعد طرحه على الأرض ومحاولة تقييده، عند المدخل الشرقي للبلدة.



وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها اليومية على أهالي القدس المحتلة وشبانها، بالضرب والاعتقال والتضييق عليهم.