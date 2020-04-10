دولي

الصحة العالمية تُحذر من تسارع مقلق لانتشار (كورونا) بهذه الدول الأربع

الصحة العالمية تُحذر من تسارع مقلق لانتشار (كورونا) بهذه الدول الأربع
رام الله - دنيا الوطن
حذرت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، من تسارع مقلق بانتشار (كورونا) في بعض الدول، منها 16 في إفريقيا، رغم تباطؤ تفشيه في بلدان أوروبية، لا سيما إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا.

ودعا المدير العام للمنظمة تديروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، نقلته (رويترز)، دول العالم إلى توخي الحذر في رفع القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف جيبريسوس: "المنظمة تود أن تشهد تخفيفا في القيود، لكن في الوقت ذاته، فإن رفع القيود قد يؤدي إلى عودة فتاكة للفيروس"، متابعا: "الأمر يشمل العدوى المجتمعية في 16 دولة إفريقية".

وشدد تيدروس، على أنه "لا يوجد بلد محصن، ولا يمكن لأي بلد الادعاء بأن نظامة الصحي قوي".

وأضاف: "نحن الآن في مرحلة الذعر بسبب وجود هذا الفيروس غير المرئي الخطير الذي يؤدي إلى الكوارث والخراب، ولكن يجب علينا تعزيز أنظمة الصحة".

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