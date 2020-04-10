اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وملك البحرين

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، اطمأن من خلاله على العاهل البحريني، متمنيا أن تزول جائحة (كورونا) التي أصابت البحرين والمنطقة والعالم أجمع.



وتمنى الرئيس عباس، للشعب والقيادة البحرينية دوام التقدم والازدهار، وفق ما نقلت وكالة (وفا).



من جانبه اطمأن ملك البحرين على الرئيس والشعب الفلسطيني في ظل انتشار وباء كورونا، متمنيا تجاوز هذه المرحلة وانتهاء الجائحة وأن تعود الأمور إلى طبيعتها في فلسطين والعالم.



وشكر العاهل البحريني الرئيس على هذه المكالمة.



كما هاتف أبو مازن، رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، متمنيا أن تزول هذه الجائحة وأن تنعم البحرين بالأمن والرخاء والازدهار.