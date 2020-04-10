اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وأمير الكويت

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أجرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مطمئنا على صحته، ومتمنيا للشعب الكويتي الشقيق تجاوز محنة جائحة فيروس (كورونا) التي تجتاح المنطقة والعالم.



وأكد الرئيس عباس خلال الاتصال متانة العلاقات الثنائية والأخوية بين فلسطين والكويت، مشيدا بمواقف الكويت الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة، مؤكدا سيادته أن هذه المواقف ستبقى مقدرة.



من جانبه، اطمأن أمير الكويت على أحوال شعبنا الفلسطيني في ظل هذه الجائحة، متمنيا أن يخرج منها سالما وأن تعود الحياة الطبيعية في فلسطين والعالم، مؤكدا على مواقف بلاده الداعمة لشعبنا وقضيته.