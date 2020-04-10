تركيا: 98 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) وحصيلة الضحايا تتجاوز الألف

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن تسجيل 98 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في تركيا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1006 حالات.



وقال قوجة، بحسب ما نقلت وكالة (رويترز): إنه تم تسجيل 4747 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 47029 حالة.