هزة أرضية بقوة 3.6 تضرب جنوبي إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) وقوع هزة أرضية بقوة 3.6 على مقياس (ريختر)، وشعر بها السكان في جنوب البلاد.



ويوم الأحد الماضي، ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجات شمالي البلاد، وتبين أن مركزها كان الشق السوري الأفريقي شرقي مدينة أم الرشاش (إيلات) وبعمق قرابة واحد كيلومتر من خليج العقبة، وفقا للمعهد الجيوفيزيائي لرصد الهزات الأرضية.