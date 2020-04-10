عاجل

  • ترامب: هناك ألف مستشفى جاهزة ومستعدون لتجهيز ألف أخرى لمواجهة ‎كورونا

  • ‎ترامب: انخفاض وفيات ‎كورونا يرجع إلى الإجراءات التي اتخذتها إدارتنا

شؤون فلسطينية

الأردن لم يسجل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) الجمعة

الأردن لم يسجل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن  وزير الصحة الأردني سعد جابر، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم الجمعة.

وأضاف في إيجاز صحفي مسائي، أنه "تم إجراء ما يزيد عن 1500 فحص من شمال المملكة إلى جنوبها، اليوم، وجميعها كانت سليمة".

وكشف وزير الصحة عن "تسجيل 9 حالات شفاء جديدة، 3 منها في مستشفى الملك المؤسّس، و6 منها في مستشفى الأمير حمزة".

وتابع أن "عدم تسجيل إصابات لهذا اليوم، لا يعني انتهاء الوباء، بل يعني أنّ الالتزام كان جيّداً، وأنّ مزيدا من الالتزام سيسرّع عودتنا إلى حياتنا الطبيعية".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتدي على شاب ببلدة العيسوية في القدس

الاحتلال يعتدي على شاب ببلدة العيسوية في القدس

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وملك البحرين

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وملك البحرين

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وأمير الكويت

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وأمير الكويت

هزة أرضية بقوة 3.6 تضرب جنوبي إسرائيل

هزة أرضية بقوة 3.6 تضرب جنوبي إسرائيل

تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لعامل فلسطيني

تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لعامل فلسطيني

محافظ طولكرم: ملتزمون بتوجيهات الرئيس باتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة أبناء شعبنا

محافظ طولكرم: ملتزمون بتوجيهات الرئيس باتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة أبناء شعبنا

الاحتلال يفرج عن ثلاثة شبان مقدسيين ويغرمهم 5 آلاف شيكل

الاحتلال يفرج عن ثلاثة شبان مقدسيين ويغرمهم 5 آلاف شيكل

شاهد: دفن المتوفى بفيروس (كورونا) شمال طولكرم وسط إجراءات احترازية مشددة

شاهد: دفن المتوفى بفيروس (كورونا) شمال طولكرم وسط إجراءات احترازية مشددة

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتدي على شاب ببلدة العيسوية في القدس

الاحتلال يعتدي على شاب ببلدة العيسوية في القدس

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وملك البحرين

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وملك البحرين

الأردن لم يسجل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) الجمعة

الأردن لم يسجل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) الجمعة

محافظ طولكرم: ملتزمون بتوجيهات الرئيس باتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة أبناء شعبنا

محافظ طولكرم: ملتزمون بتوجيهات الرئيس باتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة أبناء شعبنا

الاحتلال يفرج عن ثلاثة شبان مقدسيين ويغرمهم 5 آلاف شيكل

الاحتلال يفرج عن ثلاثة شبان مقدسيين ويغرمهم 5 آلاف شيكل

أكاديمي فلسطيني يدعو لتأسيس إدارة لمكافحة العدوى في فلسطين

أكاديمي فلسطيني يدعو لتأسيس إدارة لمكافحة العدوى في فلسطين

النضال الشعبي: نرحب بدعم أصدقاء الشعب الفلسطيني بتقديم المساعدة بمواجهة (كورونا)

النضال الشعبي: نرحب بدعم أصدقاء الشعب الفلسطيني بتقديم المساعدة بمواجهة (كورونا)

إصابة 10 مواطنين بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابة 10 مواطنين بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

منوعات

رغم خلافتهما.. تصرف مؤثر من ريهانا مع والدها بعد إصابته بفيروس كورونا

رغم خلافتهما.. تصرف مؤثر من ريهانا مع والدها بعد إصابته بفيروس كورونا

بعد أيام من وفاة طليقها.. تصرف ليلى علوي صدم جمهورها

بعد أيام من وفاة طليقها.. تصرف ليلى علوي صدم جمهورها

شاهد: هكذا يقضي محمد عساف وقته في الحجر المنزلي

شاهد: هكذا يقضي محمد عساف وقته في الحجر المنزلي

بعضها أرقام صادمة.. تعرف على أجور نجوم مسلسلات رمضان 2020

بعضها أرقام صادمة.. تعرف على أجور نجوم مسلسلات رمضان 2020

صورة تجمع شيرين رضا مع سوسن بدر.. والأخيرة: &#34;مكنش المفروض تنزل&#34;

صورة تجمع شيرين رضا مع سوسن بدر.. والأخيرة: "مكنش المفروض تنزل"

بعد استغاثته بتامر حسني.. الملحن خالد عادل في غيبوبة‬

بعد استغاثته بتامر حسني.. الملحن خالد عادل في غيبوبة‬

بسبب صور غير لائقة.. أروى تهدد بالفضح

بسبب صور غير لائقة.. أروى تهدد بالفضح

عبدالمجيد عبدالله يوضح حقيقة بحثه عن عروس

عبدالمجيد عبدالله يوضح حقيقة بحثه عن عروس

فنان كويتي شهير يجري تحليل كورونا بعد اكتشاف إصابة صديقه

فنان كويتي شهير يجري تحليل كورونا بعد اكتشاف إصابة صديقه

رغم وفاتها.. كيف أفسدت الأميرة ديانا الذكرى الـ15 لزواج تشارلز وكاميلا؟

رغم وفاتها.. كيف أفسدت الأميرة ديانا الذكرى الـ15 لزواج تشارلز وكاميلا؟

عربي

قناة (رؤيا) الأردنية تُعلن توقيف مديرها العام ومدير الأخبار بسبب مادة تحريضية

قناة (رؤيا) الأردنية تُعلن توقيف مديرها العام ومدير الأخبار بسبب مادة تحريضية

الصحة السودانية تقترح إغلاق البلاد لثلاثة أسابيع

الصحة السودانية تقترح إغلاق البلاد لثلاثة أسابيع

اليمن يسجل أول إصابة بكورونا

اليمن يسجل أول إصابة بكورونا

إرتفاع عدّاد &#34;كورونا&#34; في لبنان.. وحالة وفاة جديدة

إرتفاع عدّاد "كورونا" في لبنان.. وحالة وفاة جديدة