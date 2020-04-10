تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لعامل فلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة بني نعيم شرق الخليل، لشاب أربعيني نقلت اليه العدوى خلال عمله في مصنع للقراقيش في إسرائيل.



جاء ذلك في بيان صدر عن المتحدث الرسمي مساء اليوم الجمعة، أشار فيه إلى أن إجمالي الإصابات في فلسطين يرتفع إلى 267 إصابة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة لخمسيني من بلدة صيدا شمال طولكرم، وستينية من بلدة بدو شمال غرب القدس الشهر الماضي.