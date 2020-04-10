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قناة (رؤيا) تعتذر للدولة الأردنية

قناة (رؤيا) تعتذر للدولة الأردنية
رام الله - دنيا الوطن
قدمت قناة (رؤيا) الأردنية، اعتذارها عن نشر مقاطع فيديو ومقابلات شخصية، قالت إنها "لا تنسجم مع أجراءات الدولة الأردنية بكافة كوادرها لمحاربة إنتشار فيروس (كورونا)".

وتعهدت القناة، بـ "أن تتكاتف مع كافة الجهود المبذولة والوقوف صفا واحد مع الإجراءات الحكومية والقوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية لاجتياز هذا الظرف الحساس وعدم نشر اي مواد تثير فوضي والإخلال بالنظام العام أو تحرض على خرق أوامر الدفاع".

وكانت قناة (رؤيا) الأردنية أعلنت توقيف مديرها العام ومدير الأخبار فيها، على خلفية بثّ القناة لتقرير حول تأثير حظر التّجوّل، المفروض لمكافحة انتشار وباء (كورونا)، على العمّال وتحديدًا المياومين منهم.

وقالت القناة الأردنية على موقعها الإخباري: إن "النيابة العامة في محكمة أمن الدولة باشرت أمس الخميس بالتحقيق مع المدير العام للقناة فارس الصايغ، ومدير الأخبار محمد الخالدي على خلفية نشر إحدى المواد الإعلامية"، مبيّنةً أن النيابة العامة قررت توقيف الصايغ والخالدي 14 يوما.

وننشر لكم في "دنيا الوطن" نص البيان كما جاء:

تعتذر قناة رؤيا ممثلة بمديرها فارس ميشيل الصايغ وكافة العاملين بها عن نشر اي مقاطع فيديو ومقابلات شخصية لا تنسجم مع أجراءات الدولة الأردنية بكافة كوادرها لمحاربة إنتشار فيروس كورونا وتتعهد قناة رؤيا أن تتكاتف مع كافة الجهود المبذولة والوقوف صفا واحد مع الإجراءات الحكومية والقوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية  لاجتياز هذا الظرف الحساس وعدم نشر اي مواد تثير فوضي أو الإخلال بالنظام العام أو تحرض على خرق أوامر الدفاع.

وعليه تؤكد قناة رؤيا أنها كانت وستبقى داعمه لجهود الدولة الأردنية بكافة الأزمات باعتبارها جزءاً من اعلام الدولة الأردنية الذي يعمل بمهنية عالية وبحس وطني مسؤول، وأنها وبذات الوقت تؤكد على احترامها لمبدأ سيادة القانون واستقلال ونزاهة القضاء الأردني العادل.

كما يؤكد مجلس إدارة قناة رؤيا برئاسة ميشيل الصايغ على ثقته بجهود الدولة الاردنية في حماية الوطن و المواطن منذ بداية أزمة جائحة كورونا تحت قيادة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.

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