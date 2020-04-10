إسرائيل تقترب من الوصول إلى 100 وفاة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس (كورونا)، ليصل الإجمالي إلى 94، ما يعني اقتراب إسرائيل من الدخول لقائمة 100 وفاة.



وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان لها: إن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس ارتفع أيضا إلى 10 آلاف و100، بينهم 164 في حالة صحية حرجة، في حين تم شفاء 1061 من المصابين بالفيروس.



وبذلك تكون إسرائيل قد سجلت 133 إصابة بالفيروس خلال ساعات الليلة الماضية.