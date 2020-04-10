بوريس جونسون يشكر الطاقم الطبي بعد خروجه من العناية المركزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه يتمتع بروح معنوية عالية، وأعرب عن امتنانه للفرق الطبية بعد مغادرته غرفة العناية المركزة.



وقال الناطق باسم رئيس الوزراء: إن جونسون "ممتن جدا" للطاقم الطبي الذي سهر على رعايته في مستشفى "سانت توماس" بلندن، مضيفا: "لقد علمت أن جونسون لوح بيديه شكرا للممرضين والأطباء الذين لمحهم عندما تم نقله من غرفة العناية المركزة إلى وحدة العلاج".



وكان ستانلي جونسون، والد رئيس الوزراء البريطاني، كان قال في وقت سابق من اليوم إن ابنه "لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد"، وأن عليه أخذ وقت للراحة حتى يتعافى كليا.