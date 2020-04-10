محافظ طولكرم: ملتزمون بتوجيهات الرئيس باتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة أبناء شعبنا

محافظ طولكرم عصام أبو بكر

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رام الله - دنيا الوطن

ترحم محافظ طولكرم عصام أبو بكر على روح الفقيد نشأت المدلل من سكان بلدة برطعه – الأصل صيدا من شمال طولكرم و الذي توفي في مستشفى هوجو تشافيز برام الله، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



وتوجه المحافظ أبو بكر بالتعازي والمواساة من ذوي الفقيد المدلل في بلدة صيدا شمال طواكرم ، سائلا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وحسن العزاء، داعيا الله بأن يزيل عنا هذه الجائحة، ويحمي أبناء شعبنا.



وأكد المحافظ أبو بكر على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية، باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الهادفة للحفاظ على صحة أبناء شعبنا وسلامتهم، مشددا على أهمية وعي المواطنين والتزامهم بالإجراءات الوقائية واجراءات السلامه العامة.