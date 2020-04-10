شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن ثلاثة شبان مقدسيين ويغرمهم 5 آلاف شيكل

الاحتلال يفرج عن ثلاثة شبان مقدسيين ويغرمهم 5 آلاف شيكل
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن ثلاثة شبان من حي أبو تايه ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، بشرط دفع مخالفة قيمتها 5 آلاف شيكل.

وأفادت مصادر محلية، أن شرطة الاحتلال أفرجت عن الشبان علاء توفيق أبو تايه وأحمد توفيق أبو تايه ومحمود وائل أبو تايه، بعد تحرير مخالفة بحقهم بدفع كل واحد منهم  5 آلاف شيكل.

 وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الثلاثة شبان ليلة أمس، بعد اقتحام حي أبو تايه ببلدة سلوان، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح خلال اعتقالهم.

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