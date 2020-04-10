دولي

الرئيس الإسرائيلي يعتذر على انتهاكه لتعليمات (كورونا)

الرئيس الإسرائيلي يعتذر على انتهاكه لتعليمات (كورونا)
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين
رام الله - دنيا الوطن
اعتذر الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين عن الاحتفال بـ"عيد الفصح اليهودي" مع ابنته وعائلته وهو الامر الذي يعتبر انتهاكا للتعليمات الوقائية من فيروس كورونا.

وكان ريفلين استضاف ابنته وعائلته في مقر اقامته بالعيد، وكتب قائلا "قرأت ردود الفعل القاسية على استضافة ابنتهي، وأنا آسف لذلك".

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