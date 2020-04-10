شاهد: دفن المتوفى بفيروس (كورونا) شمال طولكرم وسط إجراءات احترازية مشددة

رام الله - دنيا الوطنووري، مساء اليوم الجمعة، جثمان المواطن نشأت ناجي محمود المدلل (55 عاما) من قرية صيدا شمال طولكرم، ومن سكان برطعة في جنين، الثرى، الذي توفي صباح اليوم في مستشفى "هوغو تشافير" في ترمسعيا متأثرا بإصابته بفيروس (كورونا)، وذلك في مقبرة صيدا الغربية.جاء ذلك، وفق فتوى شرعية صدرت عن المفتي العام في التعامل مع حالات الوفاة بهذا الوباء بوجود الطب الوقائي وأفراد من الأجهزة الأمنية، دون حضور أقاربه الذين ما زالوا يخضعون للحجر المنزلي.وجرى نقل الجثمان وسط إجراءات طبية وقائية، تمثلت في تغليف الجثة في كيس بلاستيكي عازل محكم الإغلاق دون تغسيل أو تكفين، وتمت الصلاة على جثمانه من قبل الطاقم الطبي في المستشفى، حيث تم الدفن بإشراف مباشر من 4 أشخاص من الطواقم الطبية المدربة.