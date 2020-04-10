ملحم: حالة غير مستقرة بين إصابات فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، ابراهيم ملحم، أن هناك حالة أخرى لمصاب بفيروس (كورونا) من منطقة بدو غير مستقرة وهي في مستشفى (هوغو شافيز).



وقال ملحم، خلال الايجاز الصحفي المسائي اليوم الجمعة: إنه تم اجراء الفحص لـ 250 عينة من كافة المحافظات وجميع نتائجها ظهرت سليمة "غير مصابة".



وكانت وزيرة الصحة مي كيلة، أعلنت عن وفاة مواطن مصاب بفيروس كورونا من سكان برطعة، الأصل صيدا طولكرم، في مستشفى هوغو شافيز في ترمسعيا، والذي كان في مستشفى ثابت الحكومي في طولكرم سابقا.