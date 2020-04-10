قناة (رؤيا) الأردنية تُعلن توقيف مديرها العام ومدير الأخبار بسبب مادة تحريضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت قناة (رؤيا) الأردنية اليوم الجمعة، توقيف مديرها العام ومدير الأخبار فيها، على خلفية بثّ القناة لتقرير حول تأثير حظر التّجوّل، المفروض لمكافحة انتشار وباء (كورونا)، على العمّال وتحديدًا المياومين منهم.وقالت القناة الأردنية على موقعها الإخباري: إن "النيابة العامة في محكمة أمن الدولة باشرت أمس الخميس بالتحقيق مع المدير العام للقناة فارس الصايغ، ومدير الأخبار محمد الخالدي على خلفية نشر إحدى المواد الإعلامية"، مبيّنةً أن النيابة العامة قررت توقيف الصايغ والخالدي 14 يوما.وقالت القناة في بيانها: إنها "كانت وستبقى داعمة لجهود الدولة الأردنية بكافة الأزمات باعتبارها جزءًا من إعلام الدولة، الذي يعمل بمهنية عالية وبحس وطني مسؤول"؛ مؤكّدةً على "احترامها لمبدأ سيادة القانون واستقلال ونزاهة القضاء الأردني العادل".وتضمن تقرير بثته (رؤيا) الأربعاء الماضي لقاءات مع عمال مياومين تضرروا نتيجة حظر التجول المفروض في المملكة لمواجهة فيروس كورونا. وقال أحد العمال "كلنا نعمل بأجر يومي، خلال يومين إلى ثلاثة أيام، إن لم يفتح لنا المجال للعمل سأضطر للسرقة".وأضاف العامل: "أحتاج لأن أطعم أهلي، ماذا أفعل؟ أشتغل في المخدرات؟ أسرق؟ لم يبقى لنا إلا أن نسرق. افتحوا لنا (إلغاء حظر التجول) فليصبنا فيروس كورونا ونموت أفضل من هذا الحال".وقالت سيدة أخرى "ارفعوا هذا الحصار عنا، إذا لم يرفع هذا الحصار خلال يومين أنا سأنزل للشارع للتسول، نريد أن نطعم أبناءنا".