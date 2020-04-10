شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: نرحب بدعم أصدقاء الشعب الفلسطيني بتقديم المساعدة بمواجهة (كورونا)

النضال الشعبي: نرحب بدعم أصدقاء الشعب الفلسطيني بتقديم المساعدة بمواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
ثمنت دائرة العلاقات الدولية بجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، دعم كافة اصدقاء الشعب الفلسطيني حكومات وشعوب، بتقديم المساعدة للحكومة الفلسطينية، في مواجهة أزمة تفشي وباء كورونا.

 وقال عضو الدائرة بشار العزة، نقدر في هذه الظروف الصعبة جهود كلا من الحكومة الكندية والتي وفرت معدات وتجهيزات طبية لمكافحة وباء وفيروس كورونا وجهود الكثيرين من الالصدقاء في الاتحاد الاوروبي بخمسة وسبعين مليون لمواجهة هذا الوباء تشمل منحة بتسعة ملايين للمستشفيات في القدس.

وأضاف: أيضا نقدر الأصدقاء في الحكومة السويسرية الذين قدموا مليون دولار لوكالة الغوث و مليون اخر لدعم جهود الأمم المتحدة في فلسطين وتابع العزة إن هذا دليلا على أن شعوب العالم تتكاتف في مواجهة هذا الوباء، وأن هذه الجهود تساهم في الحد من انتشاره عالميا.

 كما طالب العزة استمرا هذا الدعم بدعم سياسي يلزم حكومة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية وقوانين وتعليمات منظمة الصحة العالمية تجاه العمال الفلسطينيين ، واطلاق سراح الاسرى من سجون الاحتلال.

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