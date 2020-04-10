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الصحة السودانية تقترح إغلاق البلاد لثلاثة أسابيع

الصحة السودانية تقترح إغلاق البلاد لثلاثة أسابيع
رام الله - دنيا الوطن
 قال وزير الصحة السوداني، أكرم التوم: إن وزارته اقترحت الإغلاق التام للبلاد، أو على الأقل ولاية الخرطوم، لمدة 3 أسابيع، بعد اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

ووفق (سكاي نيوز) فقد أوضح الوزير السوداني، أن التدابير السابقة لذلك، تتعلق بتوفير الطعام للأسر الفقيرة وتحقيق الآليات اللازمة لذلك، والاستثناءات للعمل فيما يخص بعض السلع الاستراتيجية، إلى جانب إعطاء فرصة 3 أيام للمواطنين للاستعداد لفترة الإغلاق.

وقال الوزير للصحفيين أنه بعد اجتماع مشترك يوم الخميس لمجلس الأمن والدفاع السوداني، واللجنة العليا للطوارئ الصحية، بحضور ممثلين عن قوى إعلان الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة السودانية، تم اكتشاف حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 15 حالة.

وأوضح أن الاجتماع ناقش الاعتداءات المتكررة على الكوادر الصحية بالسودان، مشيدا بالصبر والسلمية والالتزام المهني للكوادر الصحية.

وأكد أن الاجتماع، ناقش مسودة قانون أضيفت لها ملاحظات هامة فيما يخص تجريم الاعتداء على الكوادر الصحية، وتخزين السلع الاستراتيجية والأدوية، وتوقيع العقوبة الرادعة في تلك القضايا.

وتوقع الوزير صدور القانون بصورته النهائية، بعد إضافة تلك الملاحظات، يوم السبت المقبل.

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