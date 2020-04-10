إصابة 10 مواطنين بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب 10 مواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.



وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن عشرات جنود الاحتلال اقتحموا القرية وقمعت المشاركين في المسيرة الأسبوعية، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عشرة مواطنين بالاختناق.