دولي

بيل غيتس يسمى البلد الذي يجب الاقتداء به في مكافحة (كورونا)

بيل غيتس يسمى البلد الذي يجب الاقتداء به في مكافحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
نقلت رئاسة كوريا الجنوبية عن الملياردير الأمريكي مؤسس شركة (مايكروسوفت) بيل غيتس قوله: إن كوريا الجنوبية يعتبر نموذجا مثاليا في العالم بفضل فعالية جهودها لمواجهة فيروس (كورونا.

وجاء حديث غيتس خلال مكالمة هاتفية جرت بينه وبين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، اليوم الجمعة لبحث مواجهة فيروس كورونا وتطوير لقاح ضده.

ووفق (روسيا اليوم) فقد أضاف غيتس، الذي تمت المكالمة بمبادرة منه، أنه كان يريد أن يلتقي مون للتعبير عن تقديره لجهوده في التغلب على فيروس كورونا، كما ثمن غيتس قيام كوريا الجنوبية بتزويد الدول النامية بأدوات تشخيص كورونا، معتبرا ذلك دليلا على تحقيق سيئول نجاحات في مواجهة كورونا.

وأعرب مون عن تقديره العميق لغيتس وإشادته باستجابة كوريا الجنوبية لأزمة فيروس كورونا في مناسبات مختلفة، مضيفا أنه يتطلع إلى توسيع التعاون مع مؤسسة غيتس في المساعدات الإنسانية إلى الدول الضعيفة بشأن التصدي للأمراض المعدية وتطوير اللقاح والتزويد به.

أخبار ذات صلة

تركيا توافق على تزويد إسرائيل بمعدات طبية لمواجهة (كورونا)..والسلطة الفلسطينية هي الشرط

تركيا توافق على تزويد إسرائيل بمعدات طبية لمواجهة (كورونا)..والسلطة الفلسطينية هي الشرط

بيل غيتس يحدد تاريخ انتهاء &#34;كورونا&#34; في أمريكا

بيل غيتس يحدد تاريخ انتهاء "كورونا" في أمريكا

لأول مرة: الصين تحظر أكل الكلاب والقطط بعد انتشار فيروس (كورونا)

لأول مرة: الصين تحظر أكل الكلاب والقطط بعد انتشار فيروس (كورونا)

روسيا تسجل (1786) إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تقترب من 12 ألفا

روسيا تسجل (1786) إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تقترب من 12 ألفا

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) إلى 92 حالة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) إلى 92 حالة

صحيفة أمريكية: نيويورك عاصمة (كورونا) في العالم

صحيفة أمريكية: نيويورك عاصمة (كورونا) في العالم

للمرة الأولى.. انخفاض عدد المرضى بأقسام العناية المركزة في فرنسا

للمرة الأولى.. انخفاض عدد المرضى بأقسام العناية المركزة في فرنسا

خروج رئيس الوزراء البريطاني من وحدة العناية المركزة

خروج رئيس الوزراء البريطاني من وحدة العناية المركزة

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

أكاديمي فلسطيني يدعو لتأسيس إدارة لمكافحة العدوى في فلسطين

أكاديمي فلسطيني يدعو لتأسيس إدارة لمكافحة العدوى في فلسطين

النضال الشعبي: نرحب بدعم أصدقاء الشعب الفلسطيني بتقديم المساعدة بمواجهة (كورونا)

النضال الشعبي: نرحب بدعم أصدقاء الشعب الفلسطيني بتقديم المساعدة بمواجهة (كورونا)

إصابة 10 مواطنين بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابة 10 مواطنين بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

اصابة عشرة مواطنين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

اصابة عشرة مواطنين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

الأشقر: موقف حماس تجاه صفقة التبادل ليس جديداً والكرة في ملعب الاحتلال

الأشقر: موقف حماس تجاه صفقة التبادل ليس جديداً والكرة في ملعب الاحتلال

الخارجية الفلسطينية: نتواصل على مدار الساعة مع طلبتنا والعالقين

الخارجية الفلسطينية: نتواصل على مدار الساعة مع طلبتنا والعالقين

عائلة الأسير محمد الحلبي تناشد للضغط للإفراج عنه بسبب تفاقم آلام التعذيب

عائلة الأسير محمد الحلبي تناشد للضغط للإفراج عنه بسبب تفاقم آلام التعذيب

الأسيران خنفر وأبو السباع يدخلان عامهما الـ 19 في الاعتقال

الأسيران خنفر وأبو السباع يدخلان عامهما الـ 19 في الاعتقال

منوعات

رغم خلافتهما.. تصرف مؤثر من ريهانا مع والدها بعد إصابته بفيروس كورونا

رغم خلافتهما.. تصرف مؤثر من ريهانا مع والدها بعد إصابته بفيروس كورونا

بعد أيام من وفاة طليقها.. تصرف ليلى علوي صدم جمهورها

بعد أيام من وفاة طليقها.. تصرف ليلى علوي صدم جمهورها

شاهد: هكذا يقضي محمد عساف وقته في الحجر المنزلي

شاهد: هكذا يقضي محمد عساف وقته في الحجر المنزلي

بعضها أرقام صادمة.. تعرف على أجور نجوم مسلسلات رمضان 2020

بعضها أرقام صادمة.. تعرف على أجور نجوم مسلسلات رمضان 2020

صورة تجمع شيرين رضا مع سوسن بدر.. والأخيرة: &#34;مكنش المفروض تنزل&#34;

صورة تجمع شيرين رضا مع سوسن بدر.. والأخيرة: "مكنش المفروض تنزل"

بعد استغاثته بتامر حسني.. الملحن خالد عادل في غيبوبة‬

بعد استغاثته بتامر حسني.. الملحن خالد عادل في غيبوبة‬

بسبب صور غير لائقة.. أروى تهدد بالفضح

بسبب صور غير لائقة.. أروى تهدد بالفضح

عبدالمجيد عبدالله يوضح حقيقة بحثه عن عروس

عبدالمجيد عبدالله يوضح حقيقة بحثه عن عروس

فنان كويتي شهير يجري تحليل كورونا بعد اكتشاف إصابة صديقه

فنان كويتي شهير يجري تحليل كورونا بعد اكتشاف إصابة صديقه

رغم وفاتها.. كيف أفسدت الأميرة ديانا الذكرى الـ15 لزواج تشارلز وكاميلا؟

رغم وفاتها.. كيف أفسدت الأميرة ديانا الذكرى الـ15 لزواج تشارلز وكاميلا؟

عربي

الصحة السودانية تقترح إغلاق البلاد لثلاثة أسابيع

الصحة السودانية تقترح إغلاق البلاد لثلاثة أسابيع

اليمن يسجل أول إصابة بكورونا

اليمن يسجل أول إصابة بكورونا

إرتفاع عدّاد &#34;كورونا&#34; في لبنان.. وحالة وفاة جديدة

إرتفاع عدّاد "كورونا" في لبنان.. وحالة وفاة جديدة

الأردن: بدء حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة في إطار محاربة (كورونا)

الأردن: بدء حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة في إطار محاربة (كورونا)