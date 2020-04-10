بيل غيتس يسمى البلد الذي يجب الاقتداء به في مكافحة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت رئاسة كوريا الجنوبية عن الملياردير الأمريكي مؤسس شركة (مايكروسوفت) بيل غيتس قوله: إن كوريا الجنوبية يعتبر نموذجا مثاليا في العالم بفضل فعالية جهودها لمواجهة فيروس (كورونا.



وجاء حديث غيتس خلال مكالمة هاتفية جرت بينه وبين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، اليوم الجمعة لبحث مواجهة فيروس كورونا وتطوير لقاح ضده.



ووفق (روسيا اليوم) فقد أضاف غيتس، الذي تمت المكالمة بمبادرة منه، أنه كان يريد أن يلتقي مون للتعبير عن تقديره لجهوده في التغلب على فيروس كورونا، كما ثمن غيتس قيام كوريا الجنوبية بتزويد الدول النامية بأدوات تشخيص كورونا، معتبرا ذلك دليلا على تحقيق سيئول نجاحات في مواجهة كورونا.



وأعرب مون عن تقديره العميق لغيتس وإشادته باستجابة كوريا الجنوبية لأزمة فيروس كورونا في مناسبات مختلفة، مضيفا أنه يتطلع إلى توسيع التعاون مع مؤسسة غيتس في المساعدات الإنسانية إلى الدول الضعيفة بشأن التصدي للأمراض المعدية وتطوير اللقاح والتزويد به.