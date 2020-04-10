الكويت تستعد لترحيل 6700 مصريًا

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت صحيفة (الراي) الكويتية، اليوم الجمعة، عن وضع السلطات الكويتية، 6700 مصريًا، في مراكز الإيواء فى الكويت؛ استعدادًا لترحيلهم بسبب مخالفة قانون الإقامة.



وقالت الصحيفة: إنه لليوم الخامس على التوالي والأخير لاستقبال أبناء الجالية المصرية المخالفة لقانون الإقامة، بلغ عدد المخالفين الذين توافدوا على المركز المخصص فى اليوم الواحد 460 رجلا و60 امرأة؛ وذلك للاستفادة من قرار مغادرة البلاد دون دفع غرامات.



وأشارت إلى توقف تدفق أعداد المخالفين من الجالية المصرية بسبب وجود ما يقارب 6700 مصريًا موزعين على 11 مدرسة إيواء، فيما دعت الوزارة من لم يستفد من مهلة الأيام الخمسة من المصريين المخالفين الى مراجعة مقر مخالفي الإقامة بتاريخ 26 من الشهر الجاري بعد الانتهاء من الجنسيات الأخرى التي تم تخصيص مواعيد خاصة مسبقة لإنهاء إجراءات سفرهم.



وقال الصحيفة: إن هناك تنسيقا بين السلطات الكويتية والمصرية لترتيب عمليات سفر المقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدهم.