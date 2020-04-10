اصابة عشرة مواطنين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطناصيب عشرة مواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام الذي اطلقه جيش الاحتلال خلال قمعهم لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 16 عاما.وذكر الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية ومنسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان عشرات من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واطلقوا عشرات قنابل الغاز والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط مما ادى الى اصابة عشرة مواطنين بالاختناق عولجوا ميدانيا من قبل طاقم الهلال الاحمر.واكد شتيوي ان جيش الاحتلال بدأ بموجة تصعيد غير مسبوقة باستخدامه الرصاص الحي خلال قمعه للمسيرة علاوة على استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم بالتخريب خلال اقتحامه لها.واوضح شتيوي ان عشرات من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة ليلا وتجولوا في شوارعها بهدف التخطيط لنصب كمائن في اماكن ومنازل مهجورة الا انه لم تسجل حالات اعتقالات بفعل هذه الكمائن.