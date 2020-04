الخارجية الفلسطينية: نتواصل على مدار الساعة مع طلبتنا والعالقين

رابط مختصر:

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) انضمت إلى فريق الحملة الوطنية لرفع الوعي إلى جانب كل اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وبنك فلسطين، ووزارة الصحة، والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي.



وأضافت الخارجية في تقريرها، اليوم الجمعة، إن هذه الإضافة النوعية تضفي بعدا جديدا في عمل الحملة الوطنية لتشمل أبناء شعبنا الفلسطيني في مخيمات اللجوء، والتي تقع ضمن مسؤوليات الأونروا وضمن إطار الولاية المناطة بها، الأمر الذي سيكون له تداعيات ايجابية والمساهمة في تعزيز اجراءات الوقاية لأهلنا وعائلاتنا وأبناء شعبنا في المخيمات الفلسطينية أينما وجدت.



وأشار إلى أن البرامج المشتركة هذه، تعتبر ترجمة عملية وانعكاسا فعليا لدرجة التعاون والتنسيق عالية المستوى بين المؤسسة الحكومية والقطاع الخاص الفلسطينيين ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة وذات الصلة بالشأن الفلسطيني.



وأكدت الخارجية في تقريرها اليومي، أن سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة تواصل عبر خلية الأزمة التي تشكلت منذ بداية أزمة كورونا، استقبال المواطنين وإنجاز المعاملات القنصلية الطارئة والملحة من تسليم جوازات سفر وإصدار شهادات ميلاد وإفادات لمصلحة الجوازات وتصديقات وتوكيلات، كما تم مرافقة خمسة مواطنين من أقسام مدينة العريش إلى معبر رفح البري وإنجاز كافة إجراءات سفرهم المطلوبة، وكذلك متابعة الأشخاص الموقوفين لأسباب مختلفة .تقوم السفارة بالاطمئنان يوميا على 350 طالبا، إضافة إلى متابعة شواغلهم الصحية والأكاديمية عبر التواصل مع أطر الطلبة في كافة الجامعات، وتقوم بتنسيق ومساعدة بعض الحالات مع الجهات التعليمية المصرية سيما التعليم عن بعد، كما تقوم بتحضير المواد المصورة لإيصالها لعدد من الطلبة في المدن التي تعاني ضعفا في سرعة الانترنت وتقديم بعض الاحتياجات الخاصة لعدد من الطلبة.



وقالت السفارة إنها تعمل على إنجاز قاعدة البيانات للطلبة الدارسين في الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة، وتستمر في استقبال الاستفسارات اليومية لهم، وزارت الطلبة العسكريين والشرطيين والاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية والاطلاع على الرعاية الكاملة التي يحظون بها من إدارات الكليات العسكرية المختلفة.



وأوضحت أنه رغم إغلاق جميع المشافي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة منذ 19/3 قامت السفارة بإدخال 9 مرضى إلى مركز الأورام التابع لمستشفى معهد ناصر لتزويدهم بجرعة العلاج الكيماوي مع عمل التحاليل اللازمة، كما تم تخصيص غسيل كلوي لإثنين من المرضى وذلك من خلال مركز الجمعية الشرعية. كما تم إعادة إدخال مريض إلى الرعاية المركزة بعد تدهور حالته الصحية بعد زراعة فص كبد من متبرع حي في مستشفى القاهرة الفاطمية، كما يتم متابعة حالة المواطن المصاب بفيروس كورونا في الحجر الصحي والذي تتحسن صحته بشكل إيجابي، كما تقوم السفارة بمتابعة حالات الاشتباه للمواطنين الفلسطينيين والتي تبين خلوها من الإصابة بفيروس كورونا.



كما تواصل سفارة دولة فلسطين في العاصمة الكازاخستانية الاطمئنان على العائلات الفلسطينية وأبناء الجالية المتواجدين في جميع المناطق والأقاليم في الجمهورية، والاستفسار عن أوضاعهم الصحية والاجتماعية في ظل الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الجميع بسبب الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة الكازاخستانية لمواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا، وتقدم السفارة المساعدات اللازمة لمحتاجيها من خلال التعاون مع الهيئة الإدارية لمكتب الجالية الفلسطينية في كازاخستان، حيث قامت السفارة الفلسطينية وبالتعاون مع الهيئة الإدارية لمكتب الجالية الفلسطينية بإنشاء خلية أزمة لمتابعة أوضاع أبناء الجالية الفلسطينية، والتي تمخض عنها وبمبادرة من السفير إنشاء صندوق مساعدات لأبناء الجالية تم تسميته "القدس تجمعنا"، وقامت السفارة بالتواصل مع رجال الأعمال الفلسطينيين المتواجدين والمقيمين في كازاخستان للمساهمة ببعض التبرعات والمساعدات ليتم تقديمها كمساعدة رمزية والتي هي عبارة عن سلة غذائية أو ما يعادلها ماليا للمحتاجين من الأسر والعائلات وأبناء الجالية الفلسطينية المحتاجين في كازاخستان، كما قامت السفارة بتغذية صندوق المساعدات "القدس تجمعنا" بتبرع مالي على دفعتين.



وتواصل سفير فلسطين لدى كازاخستان مع شركة اتحاد المقاولين العالمية "CCC"، وتم تقديم تبرع مالي من الشركة لفلسطين قيمته مائة ألف دولار، وتم تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي الخاص بوزارة المالية الفلسطينية الذي قامت بفتحه لاستقبال المساعدات المالية لمساعدة الحكومة والشعب الفلسطيني في هذه الظروف الراهنة، إضافة إلى أنها قدمت تبرعا لشراء 50 ألف وحدة طبية مختبرية وتقديمها إلى كل من فلسطين ولبنان والأردن ومصر وكازاخستان بمقدار 10 آلاف وحدة طبية لكل دولة، وجاري العمل من شركة "CCC" على شرائها وشحنها إلى عواصم هذه الدول، كما تواصل السفير مع رجال الأعمال الفلسطينيين المقيمين في كازاخستان لتقديم التبرعات لمساعدة الحكومة والشعب الفلسطيني في هذه الظروف الراهنة، وقد تمخضت هذه الاتصالات عن تبرعات بقيمة 10 آلاف دولار من رجلي أعمال، تحولت إلى الحساب البنكي لوزارة المالية.



وتتابع سفارة دولة فلسطين لدى البيرو أوضاع جاليتنا وطلبتنا، وتؤكد تسجيل 4 إصابات في صفوف الجالية لكنهم بحالة جيدة ويخضعون للحجر المنزلي، وتتابع أوضاع ثلاثة مواطنين عالقين، وتتواصل مع الخارجية البيروفية لبحث امكانية إعادتهم لأرض الوطن في أقرب فرصة، منوهة الى ان الجالية في حالة تواصل دائم مع اهلهم وأسرهم في الوطن وهناك تكافل وتعاون مستمر.



وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية باكستان الإسلامية سلامة كافة أبناء الجالية والطلبة المدنيين والعسكريين، وعدم تسجيل أية إصابة بين أبناء الجالية والطلبة. وقامت السفارة بالتواصل مع وزارة الخارجية الباكستانية وسفراء كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا بخصوص طلب مساعدات عاجلة، خاصة فيما يتعلق بأجهزة التنفس الصناعي وعينات الفحص الطبية لفيروس كورونا، كما تواصلت السفارة مع بعض رجال الأعمال الباكستانيين لتقديم مساعدات عاجلة.



وأمنت السفارة عودة 70 طالبا إلى عائلاتهم، كما أمنت مبيتا لطالبتين ممن يدرسون الطب البشري في كلية راولبندي الطبية، وتتواصل معهما بشكل يومي للاطمئنان على صحتهما وأوضاعهما. كما أنشأت السفارة مجموعة مفتوحة على موقع التواصل الاجتماعي (whatsApp) لكافة أبناء الجالية والطلبة من أجل التواصل المباشر وتحديث حالتهم الصحية وبياناتهم. وقامت السفارة بزيارات الى أماكن سكن الطلبة للاطمئنان على أوضاعهم وصحتهم، وعملت على إجلاء 4 طلاب فلسطينيين من منطقة تم حجرها صحيا بالكامل ونقلتهم إلى مناطق أخرى آمنة. وتواصلت السفارة مع وزارة الخارجية الباكستانية لتزويدها بقائمة الفلسطينيين المحجوزين من رجال الدعوة ممن حضروا مؤتمر تبليغي الشهر الفائت.



وقالت الخارجية إن سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية، تواصل متابعتها للجالية والطلبة، وقدمت بالتعاون والتنسيق مع المركز الإسلامي في العاصمة كراكاس عشرات المعونات الغذائية العاجلة للطلبة الفلسطينيين المتواجدين في كل مساكن الطلبة في المدرسة الأميركية اللاتينية للطب في العاصمة الفنزويلية كراكاس، وكذلك تم ارسال معونات مشابهة لطلابنا المتواجدين خارج العاصمة. وبإشراف مباشر من السفير تم التنسيق مع السلطات الفنزويلية، حيث قامت وزارة التعليم العالي وعبر المدرسة الأميركية اللاتينية للطب بتزويد السفارة بسيارة اسعاف بشكل استثنائي وانساني، بسبب عدم توفر وقود للسيارات بسبب حصار أميركا وحلفائها لفنزويلا البوليفارية. وخصصت السفارة سيارة رسمية يتم استخدامها حصرا للتواصل مع ابناء الجالية والطلاب في العاصمة كراكاس ولإيصال المعونات إليهم. وتطمئن السفارة على خلو جاليتنا وطلابنا من أية اصابات وهم بكامل الصحة والعافية.



وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ أنه تم كشف 9 إصابات جديدة ليصل مجموع الإصابات بين صفوف أبناء الجالية الى 63 إصابة، وغادر المستشفيات كافة المصابين قبل يوم أمس، فيما أدخل أحد المصابين الجدد، وبهذا تبقى حالة واحدة في المستشفيات، وتعافى ثلاثة أشخاص من المجموع الكلي، وبقية المصابين يخضعون للحجر المنزلي، وتقوم السفارة يوميا بمتابعة مراكز اللجوء من خلال الخلية التي تم تشكيلها من قبل السفارة، ولوحظ احتمالية كبيرة لتفشي الفيروس في مراكز اللجوء أكثر منه في بقية مناطق بلجيكا، وتستمر السفارة في توفير ما أمكن من مساعدات مادية وعينية للحالات المصابة وفق الإمكانيات المتاحة.



استقبلت سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا أمس وزير الشؤون الاسلامية في مكتب رئيس الوزراء الماليزي ذو الكفل بن محمد البكري، ووفدا من مديرية التنمية الاسلامية الماليزية، ووفدا من مؤسسة My Aqsa، إضافة الى بعض ممثلي وسائل الاعلام وممثلين عن الجالية الفلسطينية. وقدم الوزير ذو الكفل (100 سلة غذائية) كمساعدة لأبناء الجالية، وقدمت مؤسسة My Aqsa (100 سلة غذائية) لتقوم السفارة بتوزيعها على أبناء الجالية.



وأكد الوزير ذو الكفل لحمة وترابط الشعبين الماليزي والفلسطيني وعلى عمق العلاقات التاريخية والاخوية، وبلاده ستوفر كل ما يلزم للفلسطينيين وستتقاسم معهم لقمة العيش.



بدوره، أعرب سفير دولة فلسطين عن شكره للوزير ذو الكفل ومؤسسة My Aqsaعلى هذه اللفتة الكريمة في تقديم المساعدات العينية، متطرقا الى الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس محمود عباس مع رئيس وزراء ماليزيا والذي أكد خلاله على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين والبلدين مثمنا الدعم الماليزي. مؤكدا أن المساعدات وزعت لكافة ابناء الجالية بغض النظر عن اطيافهم وانتماءاتهم السياسية، وتعمل السفارة على توفير المساعدات لباقي دول الاعتماد وفقا لما يتوفر لديها من امكانيات، وأكدت أنه تم توزيع المساعدات على المحتاجين من ابناء الجالية حيث وزعت (42 سلة غذائية)، ومساعدات مالية لـ36 مستفيدا من عائلات وطلبة.



تواصل سفارة دولة فلسطين لدى مملكة البحرين الشقيقة الاطمئنان على الجالية الفلسطينية بواسطة خلية الأزمة التي تم تشكيلها، وتؤكد أن جميع أفراد الجالية والطلبة بخير وهي على تواصل مع جميع الطلبة في كافة جامعات المملكة والذين يواصلون دراستهم بواسطة التعليم عن بعد.



وقامت السفارة بمساعدة مالية لعائلة فلسطينية محتاجة، وهي على تواصل مستمر مع العائلات الفلسطينية للاطمئنان عليهم ومراعاة أحوالهم. وقامت بالتواصل مع وزارة الخارجية البحرينية بخصوص سيدة فلسطينية مقيمة بالسعودية وعالقة بالبحرين لعمل الإجراءات لعودتها سالمة إلى عائلتها.



وتلقى سفير دولة فلسطين رسالة من وزير خارجية مملكة البحرين عبدالله الزياني أكد فيها أن وزارة الصحة في المملكة تتكفل بتقديم الرعاية الطبية الشاملة والخدمات الصحية والفحص والعلاج لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين مجانا، إضافة إلى تكفل الحكومة في فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري.



وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية العراق الشقيقة الاطمئنان على الجالية والطلبة عبر تحرك مشترك مع اللجنة الشعبية الفلسطينية لتوعية الجالية بكورونا وسبل الوقاية منها، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا في صفوفها، وهناك أعداد كبيرة من كبار السن من أبناء جاليتنا يعانون من أمراض مزمنة بما فيها القلب والسرطان، وقامت السفارة بتأمين الأدوية والعلاج والعمليات الجراحية للكثير منهم، وتتابع أوضاعهم باهتمام كبير في ظل جائحة كورونا. وتواصل السفير الفلسطيني مع السفير الصيني في العراق والذي أمن 20 ألف كمامة، تم توزيعها على الجالية، وخصصت السفارة إحدى السيارات التابعة لها للتواجد بشكل دائم في المجمع الفلسطيني لمساعدة الحالات المرضية الطارئة كالولادة وغيرها لنقلها إلى المستشفيات وإعادتها.



وقامت السفارة بالتواصل مع جهات عراقية واستطاعت تأمين 150 سلة غذائية وتم توزيعها على الجالية، وتأمين 40 سلة غذائية للعائلات الفلسطينية الأشد فقرا في بغداد، ووزعت 50 سلة غذائية قدمها مقتدر فلسطيني من أبناء الجالية. وتؤكد السفارة أن الحكومة العراقية ستستمر في تقديم الحصة التموينية لجميع العائلات الفلسطينية أسوة بالعائلات العراقية. وستقوم السفارة بتقديم طرود غذائية كبيرة في بداية رمضان لجميع العائلات الفلسطينية الفقيرة.



وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى مملكة السويد متابعة أوضاع جاليتنا وطلبتنا على مدار الساعة، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم والوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها وفقا للإمكانيات المتاحة، وتؤكد السفارة تسجيل إصابة جديدة لمواطن يبلغ من العمر 55 عاما وهو في العناية المركزة في المستشفى، وأن عدد حالات الاصابة بلغ 14 حالة من بينهم أطفال وجميعهم في الحجر في منازلهم.



وأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية أمس تسجيل إصابة جديدة لمواطن فلسطيني وهو حاليا في أحد مستشفيات اسطنبول، وكان قادما من النمسا حيث يقيم هناك وحالته مستقرة، وبذلك يرتفع عدد الإصابات في صفوف مواطنينا الى 8 وأوضاعهم جيدة.



وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة أنه لم تسجل حتى الآن أية اصابة في صفوف جاليتنا، وقامت السفارة ما قبل فرض الحظر الكامل بتوزيع عدد من الطرود الغذائية للأسر المحتاجة كان قد تبرع بها عدد من الفلسطينيين المقيمين بالمملكة.



وأعلنت السفارة لكافة الفلسطينيين الذين قدموا الى المملكة بتأشيرة زيارة وعلقوا، المبادرة بإعلام السفارة ببياناتهم من خلال إرسال صورة عن جواز السفر والهوية وأرقام هواتف للتواصل معهم عبر البريد الالكتروني الخاص بالسفارة، لحصر أعدادهم ومساعدتهم حين تتوفر الفرصة لإجلائهم، هذا وتتابع السفارة أوضاع 4 متدربين حضروا للمملكة وهم جميعا بخير.



وأفاد القنصل الفخري لدولة فلسطين لدى جمهورية الدومنيكان أنه لا يوجد أي إصابات بين صفوف الجالية الفلسطينية وهو على تواصل دائم معهم وبالتنسيق الكامل مع سفير دولة فلسطين المعتمد والمقيم في نيويورك، مؤكدا عدم وجود اي طلبة فلسطينيين في الجمهورية الكاريبية.