شؤون فلسطينية

عائلة الأسير محمد الحلبي تناشد للضغط للإفراج عنه بسبب تفاقم آلام التعذيب

عائلة الأسير محمد الحلبي تناشد للضغط للإفراج عنه بسبب تفاقم آلام التعذيب
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت عائلة الأسير محمد الحلبي من سكان شمال قطاع غزة، الرئيس محمود عباس، والوزير قدري ابو بكر بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج عن نجلهم محمد بعد اعتقال ما يقارب أربع سنوات دون محاكمة ودون دليل لادعائهم .

وطالب والده خليل الحلبي بالعمل على الإفراج عنه؛ خاصة وأنه اصبح يعاني من آلام حادة بسبب التعذيب الذي يتعرض له داخل غرف للتحقيق التي لم تتوقف.

وقال والده في مناشدة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي: 

اكبر من الكورونا COVID19 يحدث مع ابني

 نداء عاجل لاطلاق سراح ابني

الى الاخ الوزير  قدري ابو بكر 

الى مؤسسات حقوق الإنسان 

الى رئيس الصليب الأحمر

الى الاخوة الصحفيين في فلسطين 

الأسير المهندس / محمد الحلبي  يعاني الآن من آلام شديدة في الراس  نتيجة التعذيب الشديد داخل السجن على الراس  للاسف نتيجة عمله الانساني في غزة. 

اسرائيل تهمل علاجه مما افقده القدرة على السمع  وقد يؤثر على النظر نتيجة إهمال علاجه وتزيد من ألمه بان اخضعته الى 135 محكمة غير عادله. 

انني احمل المسؤلية  للاسرائليين والمؤسسات الدولية التي ناشدتها أكثر من مرة ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي.

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