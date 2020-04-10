عائلة الأسير محمد الحلبي تناشد للضغط للإفراج عنه بسبب تفاقم آلام التعذيب



نداء عاجل لاطلاق سراح ابني



الى الاخ الوزير قدري ابو بكر



الى مؤسسات حقوق الإنسان



الى رئيس الصليب الأحمر



الى الاخوة الصحفيين في فلسطين



الأسير المهندس / محمد الحلبي يعاني الآن من آلام شديدة في الراس نتيجة التعذيب الشديد داخل السجن على الراس للاسف نتيجة عمله الانساني في غزة.



اسرائيل تهمل علاجه مما افقده القدرة على السمع وقد يؤثر على النظر نتيجة إهمال علاجه وتزيد من ألمه بان اخضعته الى 135 محكمة غير عادله.



انني احمل المسؤلية للاسرائليين والمؤسسات الدولية التي ناشدتها أكثر من مرة ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي.







رام الله - دنيا الوطنناشدت عائلة الأسير محمد الحلبي من سكان شمال قطاع غزة، الرئيس محمود عباس، والوزير قدري ابو بكر بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج عن نجلهم محمد بعد اعتقال ما يقارب أربع سنوات دون محاكمة ودون دليل لادعائهم .وطالب والده خليل الحلبي بالعمل على الإفراج عنه؛ خاصة وأنه اصبح يعاني من آلام حادة بسبب التعذيب الذي يتعرض له داخل غرف للتحقيق التي لم تتوقف.اكبر من الكورونا COVID19 يحدث مع ابني