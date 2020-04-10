تركيا توافق على تزويد إسرائيل بمعدات طبية لمواجهة (كورونا)..والسلطة الفلسطينية هي الشرط

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، أن الحكومة التركية وافقت على بيع معدات طبية بما في ذلك أقنعة للوجه، وقفازات معقمة، "لأسباب إنسانية"، ومن المتوقع أن تسمح إسرائيل لشحنة مماثلة من المساعدات التركية بالوصول إلى السلطة الفلسطينية دون أي معوقات، وفقا لمسؤول تركي رفيع المستوى، وذلك وفق (روسيا اليوم).



وقال المسؤول المطلع على الشحنة وطلب عدم نشر اسمه، إنه من المتوقع أن تهبط ثلاث طائرات من إسرائيل في قاعدة "إنجرليك" الجوية في تركيا لنقل الشحنة يوم الخميس المقبل.



ولفت المسؤول إلى أن تركيا ستتبرع بمساعدة طبية للفلسطينيين في غضون الأيام القليلة المقبلة.





وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، إن تركيا اشترطت بالمقابل، أن توافق إسرائيل على نقل وارسال مستلزمات طبية، لمناطق للسلطة الفلسطينية.





وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، تشمل هذه المستلزمات الطبية، كمامات للوجه، وملابس واقية، وقفازات معقمة، من اجل الإسهام في محاربة الكورونا.





ولفتت الصحيفة، الى أن شحنة المستلزمات الطبية، قد تصل من تركيا خلال أيام، مشيرةً الى أن إسرائيل ستوافق على ارسال مستلزمات طبية تركية الى مناطق السلطة.

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة "بلومبرغ" الأمريكية، أن الحكومة التركية وافقت على تزويد إسرائيل بمعدات طبية لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا.