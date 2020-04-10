دولي

تركيا توافق على تزويد إسرائيل بمعدات طبية لمواجهة (كورونا)..والسلطة الفلسطينية هي الشرط

تركيا توافق على تزويد إسرائيل بمعدات طبية لمواجهة (كورونا)..والسلطة الفلسطينية هي الشرط
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة "بلومبرغ" الأمريكية، أن الحكومة التركية وافقت على تزويد إسرائيل بمعدات طبية لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، أن الحكومة التركية وافقت على بيع معدات طبية بما في ذلك أقنعة للوجه، وقفازات معقمة، "لأسباب إنسانية"، ومن المتوقع أن تسمح إسرائيل لشحنة مماثلة من المساعدات التركية بالوصول إلى السلطة الفلسطينية دون أي معوقات، وفقا لمسؤول تركي رفيع المستوى، وذلك وفق (روسيا اليوم).

وقال المسؤول المطلع على الشحنة وطلب عدم نشر اسمه، إنه من المتوقع أن تهبط ثلاث طائرات من إسرائيل في قاعدة "إنجرليك" الجوية في تركيا لنقل الشحنة يوم الخميس المقبل.

ولفت المسؤول إلى أن تركيا ستتبرع بمساعدة طبية للفلسطينيين في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، إن تركيا اشترطت بالمقابل، أن توافق إسرائيل على نقل وارسال مستلزمات طبية، لمناطق للسلطة الفلسطينية.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، تشمل هذه المستلزمات الطبية، كمامات للوجه، وملابس واقية، وقفازات معقمة، من اجل الإسهام في محاربة الكورونا.

ولفتت الصحيفة، الى أن شحنة المستلزمات الطبية، قد تصل من تركيا خلال أيام، مشيرةً الى أن إسرائيل ستوافق على ارسال مستلزمات طبية تركية الى مناطق السلطة.  

أخبار ذات صلة

بيل غيتس يحدد تاريخ انتهاء &#34;كورونا&#34; في أمريكا

بيل غيتس يحدد تاريخ انتهاء "كورونا" في أمريكا

لأول مرة: الصين تحظر أكل الكلاب والقطط بعد انتشار فيروس (كورونا)

لأول مرة: الصين تحظر أكل الكلاب والقطط بعد انتشار فيروس (كورونا)

روسيا تسجل (1786) إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تقترب من 12 ألفا

روسيا تسجل (1786) إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تقترب من 12 ألفا

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) إلى 92 حالة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) إلى 92 حالة

صحيفة أمريكية: نيويورك عاصمة (كورونا) في العالم

صحيفة أمريكية: نيويورك عاصمة (كورونا) في العالم

للمرة الأولى.. انخفاض عدد المرضى بأقسام العناية المركزة في فرنسا

للمرة الأولى.. انخفاض عدد المرضى بأقسام العناية المركزة في فرنسا

خروج رئيس الوزراء البريطاني من وحدة العناية المركزة

خروج رئيس الوزراء البريطاني من وحدة العناية المركزة

أول مدينة في العالم تحظر زيارة المقابر بقرار رسمي

أول مدينة في العالم تحظر زيارة المقابر بقرار رسمي

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

اصابة عشرة مواطنين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

اصابة عشرة مواطنين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

الأشقر: موقف حماس تجاه صفقة التبادل ليس جديداً والكرة في ملعب الاحتلال

الأشقر: موقف حماس تجاه صفقة التبادل ليس جديداً والكرة في ملعب الاحتلال

الخارجية الفلسطينية: نتواصل على مدار الساعة مع طلبتنا والعالقين

الخارجية الفلسطينية: نتواصل على مدار الساعة مع طلبتنا والعالقين

عائلة الأسير محمد الحلبي تناشد للضغط للإفراج عنه بسبب تفاقم آلام التعذيب

عائلة الأسير محمد الحلبي تناشد للضغط للإفراج عنه بسبب تفاقم آلام التعذيب

الأسيران خنفر وأبو السباع يدخلان عامهما الـ 19 في الاعتقال

الأسيران خنفر وأبو السباع يدخلان عامهما الـ 19 في الاعتقال

رأفت: إسرائيل تستغل جائحة الكورونا لضم الضفة وتصعّد من انتهاكاتها بحق الاسرى

رأفت: إسرائيل تستغل جائحة الكورونا لضم الضفة وتصعّد من انتهاكاتها بحق الاسرى

صور: تشييع جثمان الطبيب نبيل خير في ايطاليا بحضور أبناء الجالية

صور: تشييع جثمان الطبيب نبيل خير في ايطاليا بحضور أبناء الجالية

الخضري: مُخططات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في التهويد والاستيطان والحصار رغم كورونا

الخضري: مُخططات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في التهويد والاستيطان والحصار رغم كورونا

منوعات

رغم خلافتهما.. تصرف مؤثر من ريهانا مع والدها بعد إصابته بفيروس كورونا

رغم خلافتهما.. تصرف مؤثر من ريهانا مع والدها بعد إصابته بفيروس كورونا

بعد أيام من وفاة طليقها.. تصرف ليلى علوي صدم جمهورها

بعد أيام من وفاة طليقها.. تصرف ليلى علوي صدم جمهورها

شاهد: هكذا يقضي محمد عساف وقته في الحجر المنزلي

شاهد: هكذا يقضي محمد عساف وقته في الحجر المنزلي

بعضها أرقام صادمة.. تعرف على أجور نجوم مسلسلات رمضان 2020

بعضها أرقام صادمة.. تعرف على أجور نجوم مسلسلات رمضان 2020

صورة تجمع شيرين رضا مع سوسن بدر.. والأخيرة: &#34;مكنش المفروض تنزل&#34;

صورة تجمع شيرين رضا مع سوسن بدر.. والأخيرة: "مكنش المفروض تنزل"

بعد استغاثته بتامر حسني.. الملحن خالد عادل في غيبوبة‬

بعد استغاثته بتامر حسني.. الملحن خالد عادل في غيبوبة‬

بسبب صور غير لائقة.. أروى تهدد بالفضح

بسبب صور غير لائقة.. أروى تهدد بالفضح

عبدالمجيد عبدالله يوضح حقيقة بحثه عن عروس

عبدالمجيد عبدالله يوضح حقيقة بحثه عن عروس

فنان كويتي شهير يجري تحليل كورونا بعد اكتشاف إصابة صديقه

فنان كويتي شهير يجري تحليل كورونا بعد اكتشاف إصابة صديقه

رغم وفاتها.. كيف أفسدت الأميرة ديانا الذكرى الـ15 لزواج تشارلز وكاميلا؟

رغم وفاتها.. كيف أفسدت الأميرة ديانا الذكرى الـ15 لزواج تشارلز وكاميلا؟

عربي

اليمن يسجل أول إصابة بكورونا

اليمن يسجل أول إصابة بكورونا

إرتفاع عدّاد &#34;كورونا&#34; في لبنان.. وحالة وفاة جديدة

إرتفاع عدّاد "كورونا" في لبنان.. وحالة وفاة جديدة

الأردن: بدء حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة في إطار محاربة (كورونا)

الأردن: بدء حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة في إطار محاربة (كورونا)

دبي تقيم مستشفيات ميدانية للتعامل مع أي زيادة محتملة في حالات (كورونا)

دبي تقيم مستشفيات ميدانية للتعامل مع أي زيادة محتملة في حالات (كورونا)