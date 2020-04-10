تسجيل ثانى حالة وفاة بفيروس كورونا فى فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، وفاة المواطن نشأت ناجي محمود المدلل (55 عاما) من قرية صيدا شمال طولكرم، ومن سكان برطعة في جنين، اليوم الجمعة، في مستشفى "هوغو تشافير" في ترمسعيا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.



وأوضح ملحم في بيان صدر عنه، أن المدلل أصيب بفيروس كورونا خلال عمله في ملحمة يملكها في بلدة برطعة بسبب مخالطته لتجار لحوم من داخل أراضي الـ48، وكان الفقيد يعاني من أمراض مزمنة حيث نقل قبل أربعة أيام من مستشفى ثابت ثابت في طولكرم إلى مستشفى "هوغو تشافيز" بسبب تدهور حالته الصحية.



وأشار إلى أنه هذه الحالة هي الثانية في سجل الوفيات بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء في فلسطين، إذ قضت سيدة ستينية من قرية بدو الشهر الماضي، كانت تعاني من أمراض مزمنة، فيما يعتقد بأن العدوى نقلت إليها من ابنها الذي يعمل في أراضي الـ48.



وقال إنه سيوارى جثمان الفقيد الثرى بعد ظهر اليوم الجمعة في مسقط رأسه في قرية صيدا شمال طولكرم، وسط إجراءات وقائية ووفق فتوى شرعية صدرت عن المفتي العام في التعامل مع حالات الوفاة بهذا الوباء.



وكانت الحكومة الفلسطينية، قد أعلنت نهاية الشهر الماضي، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، لسيدة ستينة من بلدة بدو شمال غرب القدس، اخطلت بعمال داخل الخط الأخضر.



وأعلن، ابراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، صباح اليوم، تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس (كورونا) المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 266 حالة.



وكشف ملحم إصابة في حلحول لشابة، وإصابتان في أرطاس ببيت لحم، وهي لطفلة 7 سنوات وشقيقها 25 سنة، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 45 حالة بينها 9 في قطاع غزة.