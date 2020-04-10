اليمن يسجل أول إصابة بكورونا

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رام الله - دنيا الوطن

اتخذت سلطات محافظة حضرموت اليمنية حزمة من التدابير الهادفة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد رصد أول حالة إصابة مؤكدة بالعدوى، اليوم الجمعة.



وبحسب (روسيا اليوم) شملت التدابير حظر تجوال كامل على مدينة الشحر الساحلية منذ ساعات الصباح الأولى، والاستمرار في غلق الأسواق العامة والمساجد ومنع التجمعات كإجراء احترازي، فضلا عن فرض حظر التجوال في جميع مديريات حضرموت من السادسة من مساء اليوم الجمعة إلى السادسة صباحا من يوم غد السبت.



إلى ذلك، قررت السلطات المحلية تنفيذ حملة لرش وتعقيم الأماكن العامة والشوارع والأسواق، وتطهير ميناء الشحر وأرصفته لمدة أسبوع قابل للتمديد.



ويلتزم العاملون في ميناء مدينة الشحر بالحجر الصحي وعدم المخالطة لمدة أسبوعين، فيما تغلق قوات الأمن كل المنافذ المؤدية للخروج من المدينة.



يذكر أن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن أول مصاب دخل البلاد في وقت سابق عبر ميناء مدينة الشحر كان قادما من دولة الإمارات.