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إرتفاع عدّاد "كورونا" في لبنان.. وحالة وفاة جديدة

إرتفاع عدّاد "كورونا" في لبنان.. وحالة وفاة جديدة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة العامة أنه حتى تاريخ 10/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة 609 اصابات اي بزيادة 27 اصابة جديدة اليوم، وارتفاع الوفيات الى 20 مع تسجيل حالة وفاة جديدة.

ويواصل فيروس كورونا انتشاره بشكل كبير فى مختلف دول العالم، وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ88 ألفا، في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض المليون و500 ألف حالة، وارتفعت حالات الشفاء لأكثر من 330 ألف شخص.

الصين "مهد" ظهور فيروس كورونا كشفت عن أنه تم تسجيل 63 حالة إصابة حديدة بكورونا وحالتي وفاة، وفى الولايات المتحدة أعلنت جماعة جونز هوبكنز، أن أمريكا تسجّل لليوم الثاني على التوالي حوالى ألفي وفاة بكورونا.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قد ظهر للمرة الأولى نهاية أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل لعدد كبير من دول العالم، ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشي هذا الوباء الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره.

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