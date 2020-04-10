شؤون فلسطينية

الأسيران خنفر وأبو السباع يدخلان عامهما الـ 19 في الاعتقال

الأسيران خنفر وأبو السباع يدخلان عامهما الـ 19 في الاعتقال
رام الله - دنيا الوطن
دخل الأسيران عمر شريف خنفر وعصام محمد أبو السباع من مخيم جنين عامهما ال19 والاخير في سجون الاحتلال.

وخلال فترة اعتقال الأسير عمر خنفر (43 عاماً) توفي والده وشقيقه دون أن يودعهما كما حرمت زوجته من زيارته لعام كامل، ورزقه الله توأم ولد وبنت عن طريق نطفه مهربة من سجون الاحتلال.

واعتقل خنفر في 10/4/2002 واتهمه الاحتلال بالمشاركة في معركة مخيم جنين، ويعتبر أحد الحالات المرضية في السجون بسبب معاناته من التهابات وحصر بول وآلام حادة في الكلية اليمنى منذ سنوات، وتم نقله أكثر من مرة إلى المستشفى.

أما الأسير عصام محمد أبو السباع (39 عاماً) فاعتقل في 11-4-2002 ولم يعلم باستشهاد والده في مخيم جنين الا بعد انتهاء التحقيق معه.

وشارك الأسير أبو السباع في عدة إضرابات عن الطعام، كما حرمه الاحتلال من الزيارة لمعظم أفارد عائلته طوال فترة اعتقاله.

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