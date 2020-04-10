دولي

بيل غيتس يحدد تاريخ انتهاء "كورونا" في أمريكا

بيل غيتس يحدد تاريخ انتهاء "كورونا" في أمريكا
بيل غيتس
رام الله - دنيا الوطن
رجح الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، أن الأمريكيين لن يكونوا آمنين تمامًا من جائحة فيروس كورونا المستجد حتى خريف العام المقبل، نظرًا لأن عملية تطوير اللقاح وتوزيعها ستستغرق أكثر من عام، بحسب ما أوردت "سبوتنيك".

وذكر "غيتس" أن التباعد الاجتماعي هو السبيل المتاح حالياً، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بهدف الحد من انتشاره والتقليل من تأثيره على المواطنين.

وأضاف أن الهدف من التباعد الاجتماعي هو خفض رقم الإصابات إلى المستوى الذي يمكن عنده تتبع المصابين للإبقاء على الحجر الصحي محدود النطاق.

ولفت إلى أن اللقاح أمر بالغ الأهمية، لكن حتى يمكن الحصول عليه، لن تكون الأمور طبيعية حقًا، ويمكن أن ينفتح الناس إلى حد ما، إلا أن خطر تجدد العدوى سيظل قائمًا حتى يكون لدينا تطعيم على نطاق واسع.

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