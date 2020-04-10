شؤون فلسطينية

القدس المفتوحة: نموذج رياضي محوسب أظهر انحسار تفشي (كورونا) بفلسطين

القدس المفتوحة: نموذج رياضي محوسب أظهر انحسار تفشي (كورونا) بفلسطين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أشار الفريق البحثي الفلسطيني في جامعة القدس المفتوحة، و الذي يضم كل من الدكتور محمد ابو عمر رئيس قسم انظمة المعلومات الحاسوبية في الجامعة، و الدكتور عماد اشتية مستشار رئيس الجامعة، والدكتور أسامة مرعي عضو هيئة التدريس بالجامعة، و الذي صمم النموذج الرياضي المحوسب (PRM) للتنبؤ بعدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في فلسطين، الى انحسار تفشي الوباء في البلاد، جاء ذلك وفقا للنتائج التي أظهرها النموذج مؤخرا ً.

حيث أشارت النتائج، ومع نهاية الاسبوع الخامس لانتشار الفيروس في الوطن و بحمد الله، إلى انخفاض في قيمة (دلتا) الخاصة بحساب التغير في معدل نمو انتشار الفيروس في فلسطين

( Growth Rate ) من تاريخ بدء انتشار الفيروس الموافق 5-3 -2020 و حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 7/4/2020، حيث ظهرت قيمة الانخفاض بمقدار (-2.333) والذي اعتبره الباحثون مؤشرا ً واضحا ًعلى انخفاض مؤشر تفشي الفيروس  في فلسطين، مؤكدين على نجاح الاستراتيجية الوقائية المعتمدة على نظرية التباعد الاجتماعي التي طبقتها الحكومة الفلسطينية استنادا الى المرسوم الرئاسي بتطبيق حالة الطوارئ في الوطن.

واشاد الباحثون بمدى وعي المجتمع الفلسطيني من خلال التزامه بتعليمات الحكومة الفلسطينية خاصة بما يتعلق بالتباعد الاجتماعي.

وأشار الباحثون على أنهم مستمرون قدما ً في تتبع تطور انتشار الفيروس في الوطن لرفع التوصييات اللازمة للحكومة الفلسطينية و المجتمع الفلسطيني، موعزين ذلك كجزء من المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الجامعة ممثلة برئيسها الاستاذ الدكتور يونس عمرو نحو فلسطين وطننا و شعبا ً و حكومة ً.

أخبار ذات صلة

الأسيران خنفر وأبو السباع يدخلان عامهما الـ 19 في الاعتقال

الأسيران خنفر وأبو السباع يدخلان عامهما الـ 19 في الاعتقال

رأفت: إسرائيل تستغل جائحة الكورونا لضم الضفة وتصعّد من انتهاكاتها بحق الاسرى

رأفت: إسرائيل تستغل جائحة الكورونا لضم الضفة وتصعّد من انتهاكاتها بحق الاسرى

صور: تشييع جثمان الطبيب نبيل خير في ايطاليا بحضور أبناء الجالية

صور: تشييع جثمان الطبيب نبيل خير في ايطاليا بحضور أبناء الجالية

الخضري: مُخططات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في التهويد والاستيطان والحصار رغم كورونا

الخضري: مُخططات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في التهويد والاستيطان والحصار رغم كورونا

لأول مرة منذ مئة عام.. كنيسة القيامة لن تستقبل الحجاج في عيد الفصح

لأول مرة منذ مئة عام.. كنيسة القيامة لن تستقبل الحجاج في عيد الفصح

إسرائيل تستغل جهود طبيب فلسطيني لتدّعي مساعدة الصين في حربها ضد (كورونا)

إسرائيل تستغل جهود طبيب فلسطيني لتدّعي مساعدة الصين في حربها ضد (كورونا)

فتح تثمن قرار الاتحاد الأوروبي تخصيص 70 مليون يورو لدعم فلسطين في مواجهة (كورونا)

فتح تثمن قرار الاتحاد الأوروبي تخصيص 70 مليون يورو لدعم فلسطين في مواجهة (كورونا)

الهيئة المستقلة تصدر ورقة موقف حول&#34;اتفاق أطراف الانتاج الثلاثة خلال حالة الطوارئ&#34;

الهيئة المستقلة تصدر ورقة موقف حول"اتفاق أطراف الانتاج الثلاثة خلال حالة الطوارئ"

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

رأفت: إسرائيل تستغل جائحة الكورونا لضم الضفة وتصعّد من انتهاكاتها بحق الاسرى

رأفت: إسرائيل تستغل جائحة الكورونا لضم الضفة وتصعّد من انتهاكاتها بحق الاسرى

صور: تشييع جثمان الطبيب نبيل خير في ايطاليا بحضور أبناء الجالية

صور: تشييع جثمان الطبيب نبيل خير في ايطاليا بحضور أبناء الجالية

الخضري: مُخططات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في التهويد والاستيطان والحصار رغم كورونا

الخضري: مُخططات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في التهويد والاستيطان والحصار رغم كورونا

فتح تثمن قرار الاتحاد الأوروبي تخصيص 70 مليون يورو لدعم فلسطين في مواجهة (كورونا)

فتح تثمن قرار الاتحاد الأوروبي تخصيص 70 مليون يورو لدعم فلسطين في مواجهة (كورونا)

الهيئة المستقلة تصدر ورقة موقف حول&#34;اتفاق أطراف الانتاج الثلاثة خلال حالة الطوارئ&#34;

الهيئة المستقلة تصدر ورقة موقف حول"اتفاق أطراف الانتاج الثلاثة خلال حالة الطوارئ"

حنا: فلسطين وبالرغم من آلامها متضامنة مع كل الشعوب المكلومة بسبب (كورونا)

حنا: فلسطين وبالرغم من آلامها متضامنة مع كل الشعوب المكلومة بسبب (كورونا)

&#34;اليونسكو&#34; تطلق توصيات لتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للمتعلمين بظل الكورونا

"اليونسكو" تطلق توصيات لتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للمتعلمين بظل الكورونا

الخليل: الاحتلال يغلق مدخل بلدة بني نعيم ويحتجز شابا قرب الحرم الابراهيمي

الخليل: الاحتلال يغلق مدخل بلدة بني نعيم ويحتجز شابا قرب الحرم الابراهيمي

منوعات

شاهد: هكذا يقضي محمد عساف وقته في الحجر المنزلي

شاهد: هكذا يقضي محمد عساف وقته في الحجر المنزلي

بعضها أرقام صادمة.. تعرف على أجور نجوم مسلسلات رمضان 2020

بعضها أرقام صادمة.. تعرف على أجور نجوم مسلسلات رمضان 2020

صورة تجمع شيرين رضا مع سوسن بدر.. والأخيرة: &#34;مكنش المفروض تنزل&#34;

صورة تجمع شيرين رضا مع سوسن بدر.. والأخيرة: "مكنش المفروض تنزل"

بعد استغاثته بتامر حسني.. الملحن خالد عادل في غيبوبة‬

بعد استغاثته بتامر حسني.. الملحن خالد عادل في غيبوبة‬

بسبب صور غير لائقة.. أروى تهدد بالفضح

بسبب صور غير لائقة.. أروى تهدد بالفضح

عبدالمجيد عبدالله يوضح حقيقة بحثه عن عروس

عبدالمجيد عبدالله يوضح حقيقة بحثه عن عروس

فنان كويتي شهير يجري تحليل كورونا بعد اكتشاف إصابة صديقه

فنان كويتي شهير يجري تحليل كورونا بعد اكتشاف إصابة صديقه

رغم وفاتها.. كيف أفسدت الأميرة ديانا الذكرى الـ15 لزواج تشارلز وكاميلا؟

رغم وفاتها.. كيف أفسدت الأميرة ديانا الذكرى الـ15 لزواج تشارلز وكاميلا؟

وفاة الصحفية التي فضحت علاقة بيل كلينتون ومونيكا لوينسكي

وفاة الصحفية التي فضحت علاقة بيل كلينتون ومونيكا لوينسكي

حلا شيحا بالحجاب مرة أخرى.. هل &#34;كورونا&#34; السبب؟

حلا شيحا بالحجاب مرة أخرى.. هل "كورونا" السبب؟

عربي

الأردن: بدء حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة في إطار محاربة (كورونا)

الأردن: بدء حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة في إطار محاربة (كورونا)

دبي تقيم مستشفيات ميدانية للتعامل مع أي زيادة محتملة في حالات (كورونا)

دبي تقيم مستشفيات ميدانية للتعامل مع أي زيادة محتملة في حالات (كورونا)

وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

الأوقاف السورية تُصدر فتوى بشأن الإفطار برمضان بظل تفشي (كورونا)

الأوقاف السورية تُصدر فتوى بشأن الإفطار برمضان بظل تفشي (كورونا)