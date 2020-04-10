القدس المفتوحة: نموذج رياضي محوسب أظهر انحسار تفشي (كورونا) بفلسطين



حيث أشارت النتائج، ومع نهاية الاسبوع الخامس لانتشار الفيروس في الوطن و بحمد الله، إلى انخفاض في قيمة (دلتا) الخاصة بحساب التغير في معدل نمو انتشار الفيروس في فلسطين



( Growth Rate ) من تاريخ بدء انتشار الفيروس الموافق 5-3 -2020 و حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 7/4/2020، حيث ظهرت قيمة الانخفاض بمقدار (-2.333) والذي اعتبره الباحثون مؤشرا ً واضحا ًعلى انخفاض مؤشر تفشي الفيروس في فلسطين، مؤكدين على نجاح الاستراتيجية الوقائية المعتمدة على نظرية التباعد الاجتماعي التي طبقتها الحكومة الفلسطينية استنادا الى المرسوم الرئاسي بتطبيق حالة الطوارئ في الوطن.



واشاد الباحثون بمدى وعي المجتمع الفلسطيني من خلال التزامه بتعليمات الحكومة الفلسطينية خاصة بما يتعلق بالتباعد الاجتماعي.





وأشار الباحثون على أنهم مستمرون قدما ً في تتبع تطور انتشار الفيروس في الوطن لرفع التوصييات اللازمة للحكومة الفلسطينية و المجتمع الفلسطيني، موعزين ذلك كجزء من المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الجامعة ممثلة برئيسها الاستاذ الدكتور يونس عمرو نحو فلسطين وطننا و شعبا ً و حكومة ً.







رام الله - دنيا الوطنأشار الفريق البحثي الفلسطيني في جامعة القدس المفتوحة، و الذي يضم كل من الدكتور محمد ابو عمر رئيس قسم انظمة المعلومات الحاسوبية في الجامعة، و الدكتور عماد اشتية مستشار رئيس الجامعة، والدكتور أسامة مرعي عضو هيئة التدريس بالجامعة، و الذي صمم النموذج الرياضي المحوسب (PRM) للتنبؤ بعدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في فلسطين، الى انحسار تفشي الوباء في البلاد، جاء ذلك وفقا للنتائج التي أظهرها النموذج مؤخرا ً.