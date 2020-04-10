شؤون فلسطينية

فتح تثمن قرار الاتحاد الأوروبي تخصيص 70 مليون يورو لدعم فلسطين في مواجهة (كورونا)

فتح تثمن قرار الاتحاد الأوروبي تخصيص 70 مليون يورو لدعم فلسطين في مواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
ثمنت حركة فتح قرار الاتحاد الأوروبي بتخصيص 70 مليون يورو لدعم جهود دولة فلسطين في مجال مكافحة انتشار وباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وقال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، "إن حركتنا ترحب بقدرة الرئيس وحكومته على حشد الدعم الدولي لمجهودها الناجح في مكافحة الوباء وحماية شعبنا من عواقب استفحاله في ديارنا".

وأضاف: إذ نشكر وقوف الاتحاد الأوروبي ونقدر تعاونه مع الرؤى التفصيلية الصادرة عن حكومة بلادنا وإبداء المرونة المطلوبة في إعادة توجيه المبالغ المخصصة وكذلك تغيير البرنامج الزمني لتحويلها، نعبر عن اعتزازنا بقدرة رئيسنا في هذا الوقت الحساس على إصدار التوجيهات الصحيحة والفعالة لحكومته من أجل تجنيد وخلق هذه الفرص بالاستناد إلى خبرتها العالمية وثقة الدول بها في أوقات استثنائية يواجهها العالم اليوم.

وأشادت فتح بدور كافة الجهات الفلسطينية التي تجند الدعم في هذا المجال وخصت بالذكر الدور الحاسم للأجهزة الأمنية. وشددت فتح على أن خبرة الرئيس وثقة العالم به هي بمثابة ذخر وطني حاسم في هذه المعركة إذ كانت فلسطين بفضل توجيهاته السباقة عالميا وإقليميا لاتخاذ الأجراءات الصحيحة في الوقت الصحيح.

وأضاف نزال: نرحب بتسريع دفع 40 مليون يورو من المساعدات السنوية للموازنة وإعادة توجيه 20 مليون يورو من المساعدات التنموية والتعهد ب 11 مليون يورو للمنظمات غير الحكومية. وقفال: تعتبر حركتنا تخصيص الحكومة الفلسطينية مبالغ لانفاقها على القطاع الصحي في القدس ضرورة وطنية جاءت في وقتها كرد على التخريب الذي تتعرض له مؤسساتنا الصحية في العاصمة الفلسطينية على يد الاحتلال.

وأكدت حركة فتح، أن بوصلة قيادتنا ترشدها إلى كل ساحة يقطنها فلسطينيون يقعون في نطاق واجب الرعاية والحماية من قبل سلطة دولتنا التي ناضل الشهداء لأجل قيامها ونهوض مؤسساتها.

وختم بالقول: في هذا السياق تعبر حركتنا عن عزمها المضي قدما في إسناد جهود الحكومة التي نجحت على الأرض بنشر الثقة والاطمئنان في ضفوف شعبنا في القدس وباقي محافظات الوطن من رفح إلى جنين وساحاتنا الخارجية.

على صعيد متصل، ناشدت حركة فتح جالياتنا في الخارج للتعاون مع وزارة المالية الفلسطينية في التبرع ذاتيا وحشد التبرعات وتوجيهها إلى الحساب الذي أعلنت عنه الحكومة الفلسطينية للتصدي للجائحة التي تتهدد غوائلها صحة وسلامة شعبنا واستقرار مجتمعنا وثباته.

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