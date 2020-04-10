شؤون فلسطينية

حنا: فلسطين وبالرغم من آلامها متضامنة مع كل الشعوب المكلومة بسبب (كورونا)

حنا: فلسطين وبالرغم من آلامها متضامنة مع كل الشعوب المكلومة بسبب (كورونا)
المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا وفي نهاية الصوم الاربعيني المقدس ومع استقبالنا لاحد الشعانين ولاسبوع الالام نعرب مجددا عن تضامنا وتعاطفنا مع كافة ضحايا وباء الكورونا في عالمنا ايا كانت انتماءاتهم العرقية او الدينية او خلفياتهم الثقافية ، فنحن ننتمي جميعا الى عائلة بشرية واحدة خلقها الله واذا ما تألم احد الاعضاء تألم الجسد كله وفلسطين الارض المقدسة وبالرغم من آلامها واحزانها ومعاناتها الا انها تقف الى جانب كل الشعوب المكلومة ، فأي ألم وحزن في هذا العالم هو ألمنا وحزننا جميعا ونتمنى ان يؤدي هذا الوباء الى ان تتضامن البشرية مع بعضها البعض في آلامها واحزانها ومعاناتها وفي الدفاع عن القيم الاخلاقية والانسانية النبيلة .

وأضاف حنا "فلسطين تعاني من هذا الوباء كما هو حال عدد من الاقطار العربية الشقيقة كما ان هذا الوباء انتشر في سائر ارجاء العالم وفي كل القارات ونسأل الله عشية موسم اسبوع الالام المقدس بأن يترأف الرب الاله بجبلته وان يتحنن على البشرية كلها وان تنتهي مرحلة هذا الوباء وان ننتقل الى مرحلة جديدة نتمنى ان تكون افضل من سابقتها".

وأكمل: أيامنا هذه هي أيام تفكير وتأمل وصلاة ودعاء وتوبة لعل الرب الاله يستجيب لصلواتنا وادعيتنا ويرأف بنا جميعا وهو الذي نصفه في نصوصنا الليتورجية بالرؤوف والرحوم والمحب للبشر .

وقال: من مدينة القدس المقدسة نرفع الدعاء بحرارة الى الله من اجل ان ينقذنا وينقذ كل شعوب العالم من هذا الوباء وان يتحنن علينا وان يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا ومعاصينا.

وختم: نسأله تعالى ان تؤدي هذه المحنة الى صحوة ضمير والى تغيير في عالمنا نحو ما هو افضل وما هو احسن خدمة للبشرية كلها ، ونتمنى ان تؤدي هذه المحنة الى صحوة ضمير لدى الكثيرين لكي يعودوا الى رشدهم واستقامتهم وانسانيتهم.

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