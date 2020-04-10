شؤون فلسطينية

"اليونسكو" تطلق توصيات لتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للمتعلمين بظل الكورونا

"اليونسكو" تطلق توصيات لتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للمتعلمين بظل الكورونا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، صباح اليوم الجمعة، كراسة إرشادية تحتوي على إرشادات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الخاصة بتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للمتعلمين في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية الفلسطينية ضمن سلسلة ما تقوم بنشره عن أفضل الممارسات والتوصيات العالمية والإقليمية والإسلامية الخاصة بحماية العملية التعليمية في ظل هذه الجائحة والتخفيف عن الطلبة والمعلمين من النواحي التكنولوجية والتقنية، بالإضافة للعوامل النفسية والاجتماعي وانعكاسات الحجر المنزلي.

وتحتوي كراسة تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للمتعلمين في ظل أزمة كورونا على تعليمات تراعي حالة القلق التي تؤثر على هؤلاء المتعلمين بما يحدث حولهم وارتباط التحدي الذي يواجهونه بالتغير الملحوظ في نمط حياتهم نتيجة إغلاق المدارس والحجر الصحي المنزلي والتباعد الاجتماعي، ما يطيح بنمط حياتهم وتنظيمهم وقدرتهم على توقع ما سيحدث من زعزعة لأمنهم ويؤثر بدوره على قدرتهم على المشاركة الكاملة في التعلم.

فيما يمكنكم الاطلاع على الكراسة الإرشادية من خلال الصور المرفقة، أو من خلال الرابط التالي: 


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