شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق البوابة الحديدية على مدخل بني نعيم

الاحتلال يغلق البوابة الحديدية على مدخل بني نعيم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة البوابة الحديدية في منطقة وادي الجوز على الطريق الرئيسي المؤدي الى بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل.

ومنع جنود الاحتلال المتمركزين على البوابة المواطنين من التنقل عبر الطريق الأمر الذي دفعهم لسلك طرق ترابية وعرة.

وتواجه بني نعيم أطماع الاحتلال فقبل عدة أشهر أخطر المواطنين بمصادرة نحو 4800 دونم من أراضيهم في منطقة بيرين، وخله الفرن، وعين الشنار لصالح توسيع مستوطنة "بني حيفر" التي أقيمت عام 1983م على أراضي البلدة وفي عام 1991م تم توسيعها بعد مصادرة  نحو3422 دونمًا من أراضي بني نعيم.

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