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دولي

لأول مرة: الصين تحظر أكل الكلاب والقطط بعد انتشار فيروس (كورونا)

لأول مرة: الصين تحظر أكل الكلاب والقطط بعد انتشار فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رفعت وزارة الزراعة والشؤون الريفية، رسمياً، الكلاب والقطط من قائمة رسمية للحيوانات القابلة للأكل، والتي ستشكل محور تشريع من السلطات الصينية.

وقد نشرت وزارة الزراعة والشؤون الريفية هذا النص الذي سيخضع للتداول حتى الثامن من مايو، وهو يحدد قائمة بالحيوانات التي يمكن تربيتها من أجل لحومها وفروها، أو لغايات طبية.

ووفقا لوكالة (فرانس برس)، لا تضم القائمة الجديدة الكلاب والقطط، والتي تستخدم لحومها أقلية من الصينيين.

ولا يمنع القانون الصيني استهلاك لحوم هذه الحيوانات داخل البلاد، لكن هذه الممارسة تقتصر على أقلية صغيرة وتثير معارضة متزايدة من السكان.

وقالت جمعية "هيوماين سوسايتي إنترناشونال" الأميركية للرفق بالحيوان في بيان "إنها المرة الأولى التي تلحظ فيها الحكومة الصينية بأن الهررة والكلاب هي حيوانات للرفقة المنزلية وليست مخصصة للأكل".

وتشير أرقام الجمعية إلى أن عشرة ملايين كلب تُقتل سنويا في الصين من أجل لحومها.

كذلك يتم القضاء على آلاف الكلاب سنويا خلال مهرجان لحم الكلاب في مدينة يولين جنوب البلاد، حسب "فرانس برس".

ويأتي هذا القرار بعد منع الاتجار بالحيوانات البرية واستهلاكها في فبراير، وهي ممارسة يشتبه في أنها ساهمت في نشر فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتجار بالحيوانات البرية قد منع أيضا خلال أزمة فيروس المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) في 2002-2003، وهو فيروس من سلالة كورونا، ربط انتقاله أيضا بتناول الحيوانات البرية، غير أن هذه التجارة عاودت الظهور سريعا.

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