الخليل: الاحتلال يغلق مدخل بلدة بني نعيم ويحتجز شابا قرب الحرم الابراهيمي

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المدخل الرئيسي المؤدي لبلدة بني نعيم شرق الخليل، واحتجزت شابا قرب الحرم الإبراهيمي الشريف.



وقالت مصادر أمنية وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية على المدخل الرئيسي المؤدي لبلدة بني نعيم، ما اضطر المواطنين لسلك طرق ترابية وعرة.



كما احتجزت قوات الاحتلال الشاب مهدي أبو سنينة، أثناء تواجده بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف، وحققت معه لساعات.