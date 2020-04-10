شؤون فلسطينية

الأمن الوقائي يقبض على قاتل شاب في طولكرم

الأمن الوقائي يقبض على قاتل شاب في طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
قبض الأمن الوقائي، اليوم الجمعة، على قاتل الشاب جلال إسماعيل (19 عاما) من عزبة شوفة في طولكرم.

وكان الشاب إسماعيل لقي مصرعه منتصف ليلة أمس إثر تعرضه لإطلاق نار في عزبة شوفة جنوب محافظة طولكرم، وأعلن عن وفاته فور وصوله المستشفى، متأثرا بإصابته.

وأفاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام في (الوقائي)، وفقا لوكالة (وفا)، بأن الجهاز في طولكرم ألقى القبض على قاتل الشاب بعد ساعات قليلة من مقتله، وقام وفق الأصول القانونية وبالتنسيق مع النيابة بإحالة الجاني الى مركز التوقيف والتحقيق لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه.

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