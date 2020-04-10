شؤون فلسطينية

بلدة قصرة بين سنديان المستوطنين ومواجهة "كورونا"

بلدة قصرة بين سنديان المستوطنين ومواجهة "كورونا"
بلدة قصرة
رام الله - دنيا الوطن
تواجه بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فيروسين خطيرين، الأول كورونا بعد تشخيص ثلاث إصابات فيها لتدخل في خطة احترازية وأمنية للحد من انتشاره، وفيروسًا لا يقل خطورة وفتكًا عن الأول يتمثل باعتداءات المستوطنين على القرية وسكانها وأراضيها الزراعية.

لم تكد قصرة تستفيق على اكتشاف إصابة اثنين من أبنائها بفيروس كورونا، لتعيش الإغلاق الاحترازي وحالة من الطوارئ، حتى تستفيق يوم الاثنين 6/4/2020 على هجوم قطعان المستوطنين على الأراضي الزراعية الواقعة على أطراف القرية مستغلين حالة الحجر الذي دخلت فيه القرية.

ومن ناحيته قال رئيس المجلس القروي عبد العظيم الوادي: "قصرة تواجه نوعين من الفيروس، الأول كورونا الذي عمّ العالم، والثاني فيروس الاستيطان وجرائم المستوطنين الذين بعدين كل البعد عن الإنسانية والأخلاق والمبادئ"، وفق (الحرية نيوز). 

وأضاف: "بعد إعلان إصابة ثلاثة مواطنين من القرية بفيروس كورونا وفي غمرة انشغالنا بهذه النازلة والوباء، إذا بالمستوطنين يستغلون فترة الطوارئ في القرية ويعتدون قبل أيام على الأراضي الزراعية حاول مهاجمة المنازل الواقعة على أطرافها".

والخطورة في الموضوع يتابع الوادي :"ليس فقط الاعتداءات والجرائم، بل أنّ كورونا تفشى لدى جانب الاحتلال بشكل كبير جدا، والخشية أن يكون هؤلاء المستوطنين  يتعمدون الاحتكاك بنا حتى ينشروا الفيروس بيننا".

وكشف عن محاولة اعتداء أخرى كادت أن تتم قبل أيام، لولا يقظة سكان أهالي البلدة ووجود لجان الطوارئ وسهر الأهالي الطويل في ساعات الليل، الأمر الذي أفشل خطة المستوطنين.

وأشار الوادي أن المصابين بالفيروس في البلدة وضعهم الصحي مستقر ولا توجد أعراض مخيفة، قائلًا "وإن شاء الله ستنتهي هذه الغمامة عن قريب".

وفيما يتعلق بالعمال الذين يعملون في الأراضي المحتلة قال: "منذ اللحظة الأولى تواصلنا مع العمال في الداخل لترتيب عمل فحوصات لهم في مركز الفحص كإجراء وقائي رويتني وحتى نتفادى أي ضرر يمكن أن يلحق بهم وأقاربهم وأهالي البلدة".

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة بالتوافق مع البلدية هدفها حفظ الأمن والأمان ووقف التنقل العشوائي؛ للحد من أي وسيلة يمكن أن تكون سبيل لتقل المرض، مؤكدًا على أن المواد التموينية كافية في البلدة، وهناك أوقات كافية وسلسة لشراء الأغراض يوميًا، وسخرنا لجنة الطوارئ لنقل الأغراض للبيوت.

وتعاني بلدة قصرة في الآونة الأخيرة من الجرائم المستمرة من المستوطنين القاطنين في مستوطنة "يش كودش"، الذين ينفذون اعتداءاتهم بحق البلدة والبلدات المجاورة.

أخبار ذات صلة

حنا: فلسطين وبالرغم من آلامها متضامنة مع كل الشعوب المكلومة بسبب (كورونا)

حنا: فلسطين وبالرغم من آلامها متضامنة مع كل الشعوب المكلومة بسبب (كورونا)

&#34;اليونسكو&#34; تطلق توصيات لتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للمتعلمين بظل الكورونا

"اليونسكو" تطلق توصيات لتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للمتعلمين بظل الكورونا

الاحتلال يغلق البوابة الحديدية على مدخل بني نعيم

الاحتلال يغلق البوابة الحديدية على مدخل بني نعيم

الرجوب: نسعى لتامين قرض مالي لنهاية الموسم الكروي لضمان استمرار الحياة الرياضية

الرجوب: نسعى لتامين قرض مالي لنهاية الموسم الكروي لضمان استمرار الحياة الرياضية

الخليل: الاحتلال يغلق مدخل بلدة بني نعيم ويحتجز شابا قرب الحرم الابراهيمي

الخليل: الاحتلال يغلق مدخل بلدة بني نعيم ويحتجز شابا قرب الحرم الابراهيمي

الأمن الوقائي يقبض على قاتل شاب في طولكرم

الأمن الوقائي يقبض على قاتل شاب في طولكرم

الاحتلال يشن هجمة على أحياء القدس وينكل بالمواطنين

الاحتلال يشن هجمة على أحياء القدس وينكل بالمواطنين

الاحتلال يؤجل الإفراج عن أربعة أسرى من نابلس

الاحتلال يؤجل الإفراج عن أربعة أسرى من نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

حنا: فلسطين وبالرغم من آلامها متضامنة مع كل الشعوب المكلومة بسبب (كورونا)

حنا: فلسطين وبالرغم من آلامها متضامنة مع كل الشعوب المكلومة بسبب (كورونا)

&#34;اليونسكو&#34; تطلق توصيات لتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للمتعلمين بظل الكورونا

"اليونسكو" تطلق توصيات لتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للمتعلمين بظل الكورونا

الخليل: الاحتلال يغلق مدخل بلدة بني نعيم ويحتجز شابا قرب الحرم الابراهيمي

الخليل: الاحتلال يغلق مدخل بلدة بني نعيم ويحتجز شابا قرب الحرم الابراهيمي

بلدة قصرة بين سنديان المستوطنين ومواجهة &#34;كورونا&#34;

بلدة قصرة بين سنديان المستوطنين ومواجهة "كورونا"

الاحتلال يشن هجمة على أحياء القدس وينكل بالمواطنين

الاحتلال يشن هجمة على أحياء القدس وينكل بالمواطنين

الاحتلال يؤجل الإفراج عن أربعة أسرى من نابلس

الاحتلال يؤجل الإفراج عن أربعة أسرى من نابلس

اسعار صرف العملات مقابل الشيكل

اسعار صرف العملات مقابل الشيكل

الشرطة: مقتل شاب بطلق ناري جنوب طولكرم

الشرطة: مقتل شاب بطلق ناري جنوب طولكرم

منوعات

شاهد: هكذا يقضي محمد عساف وقته في الحجر المنزلي

شاهد: هكذا يقضي محمد عساف وقته في الحجر المنزلي

بعضها أرقام صادمة.. تعرف على أجور نجوم مسلسلات رمضان 2020

بعضها أرقام صادمة.. تعرف على أجور نجوم مسلسلات رمضان 2020

صورة تجمع شيرين رضا مع سوسن بدر.. والأخيرة: &#34;مكنش المفروض تنزل&#34;

صورة تجمع شيرين رضا مع سوسن بدر.. والأخيرة: "مكنش المفروض تنزل"

بعد استغاثته بتامر حسني.. الملحن خالد عادل في غيبوبة‬

بعد استغاثته بتامر حسني.. الملحن خالد عادل في غيبوبة‬

بسبب صور غير لائقة.. أروى تهدد بالفضح

بسبب صور غير لائقة.. أروى تهدد بالفضح

عبدالمجيد عبدالله يوضح حقيقة بحثه عن عروس

عبدالمجيد عبدالله يوضح حقيقة بحثه عن عروس

فنان كويتي شهير يجري تحليل كورونا بعد اكتشاف إصابة صديقه

فنان كويتي شهير يجري تحليل كورونا بعد اكتشاف إصابة صديقه

رغم وفاتها.. كيف أفسدت الأميرة ديانا الذكرى الـ15 لزواج تشارلز وكاميلا؟

رغم وفاتها.. كيف أفسدت الأميرة ديانا الذكرى الـ15 لزواج تشارلز وكاميلا؟

وفاة الصحفية التي فضحت علاقة بيل كلينتون ومونيكا لوينسكي

وفاة الصحفية التي فضحت علاقة بيل كلينتون ومونيكا لوينسكي

حلا شيحا بالحجاب مرة أخرى.. هل &#34;كورونا&#34; السبب؟

حلا شيحا بالحجاب مرة أخرى.. هل "كورونا" السبب؟

عربي

دبي تقيم مستشفيات ميدانية للتعامل مع أي زيادة محتملة في حالات (كورونا)

دبي تقيم مستشفيات ميدانية للتعامل مع أي زيادة محتملة في حالات (كورونا)

وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

الأوقاف السورية تُصدر فتوى بشأن الإفطار برمضان بظل تفشي (كورونا)

الأوقاف السورية تُصدر فتوى بشأن الإفطار برمضان بظل تفشي (كورونا)

وقف لإطلاق النار في شتى أنحاء اليمن يدخل حيز التنفيذ

وقف لإطلاق النار في شتى أنحاء اليمن يدخل حيز التنفيذ