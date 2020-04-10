الاحتلال يشن هجمة على أحياء القدس وينكل بالمواطنين





رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم عدة أحياء في مدينة القدس المحتلة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت والرصاص الحي والمعدني.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي أبو تايه في بلدة سلوان واعتقلت ثلاثة شبان هم علاء ومحمود وأحمد أبو تايه بعد التنكيل بهم والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بالهواء خلال تنفيذ عملية اعتقال الشبان لتفريق المواطنين من المكان.كما اقتحم الاحتلال حي الطور واعتقل الشاب محمد محمود أبو غنام.الاعتداءات الإسرائيلية طالت أيضاً حي عين اللوزة في سلوان حيث أطلقت قوات الاحتلال الأعيرة المعدنية بشكل عشوائي تجاه المواطنين.وفي العيسوية اندلعت مواجهات بين الشبان وقوة إسرائيلية اقتحمت حي عبيد وأطلقت قنابل الغاز والأعيرة المطاطية بشكل عشوائي.وتتعرض مدينة القدس لهجمة متواصلة من الاحتلال باقتحام البلدات والأحياء واعتقال الشبان والفتية في محاولة لكسر صمود المقدسيين ودفعهم لترك المدينة لتنفيذ مزيد من مشاريع التهويد والاستيطان.