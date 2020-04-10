الاحتلال يؤجل الإفراج عن أربعة أسرى من نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أجلت سلطات الاحتلال الإفراج عن أربعة أسرى من مدينة نابلس رغم انتهاء فترة اعتقالهم الإداري التي امتدت لستة أشهر.



وقال مكتب إعلام الأسرى إن الأسرى الأربعة وهم أدهم مبروكة ومحمد الحمامي وأحمد أبو خليل ومحمد مخلوف كان ينتظر الإفراج عنهم يوم أمس الخميس.



وأوضح إعلام الأسرى بأن الاحتلال تذرع بأن عملية التأجيل جاءت بسبب وقف ما يعرف بقانون المنهلية الذي يعني خصم عدة أيام من مدة الحكم للأسرى، لكن صلاحية هذا القانون بيد مدير السجن وحسب تقارير الشاباك الاسرائيلي.



وعمد الاحتلال خلال الشهور الأخيرة إلى تأخير إطلاق سراح عشرات الأسرى الذين انتهت محكومياتهم رغم المخاوف من انتشار فيروس كورونا في السجون وذلك لفرض مزيد من التنكيل بهم وبذويهم.