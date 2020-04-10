ملحم: تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس (كورونا) بينهم طفلان

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن، ابراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، صباح الجمعة، تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس (كورونا) المستجد.



وأضاف ملحم، في مؤتمر صحفي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 266 حالة، منذ دخول الفيروس إلى فلسطين.



وأكد أن جميع المصابين حالتهم الصحية مستقرة، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 45 حالة بينها تسع حالات في قطاع غزة.



وتابع: "الثلاث إصابات الجديدة واحدة في حلحول بمحافظة الخليل وإصابتين لطفل وطفلة في ارطاس ببيت لحم".



وأشار إلى، أن الاتحاد الاوروبي وضع كاميرا حرارية لفحص القادمين الى فلسطين عبر معبر الكرامة.