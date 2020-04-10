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روسيا تسجل (1786) إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تقترب من 12 ألفا

روسيا تسجل (1786) إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تقترب من 12 ألفا
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الجمعة، عن تسجيل 1786 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة العامة إلى 11917 حالة.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له إن الإصابات الجديدة، التي وصلت نسبة زيادتها اليومية إلى 17,6%، رصدت في 57 منطقة روسية، معظمها في العاصمة موسكو، حيث تم اكتشاف 1124 حالة جديدة لتبلغ الحصيلة 7882، وفق ما نقلته (روسيا اليوم).

وأضاف البيان أن 18 وفاة سجلت خلال اليوم الماضي، 12 منها في موسكو، لترتفع الحصيلة في البلاد إلى 94.

وأشار البيان إلى شفاء 97 مريضا، 37 منهم في موسكو، ليصل إجمالي المتعافين إلى 795.

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