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الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وسقوط زخات متفرقة من الأمطار

الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وسقوط زخات متفرقة من الأمطار
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد اليوم الجمعة، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة،  لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداّ خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط امطار متفرقة فوق معظم المناطق والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو يوم غدٍ السبت، غائماً إلى غائم جزئي وباردا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى اقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، وخلال ساعات المساء والليل تضعف فرصة الهطول وتميل الاجواء الى الاستقرار، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والأحد، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام، ويصبح الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ في ساعات الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى  معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الاثنين المقبل، غائماً جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ليصبح الجو لطيفا في معظم المناطق نهارا وبارداّ في ساعات الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى  معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الجمعة والسبت من خطر: تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

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