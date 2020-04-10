شؤون فلسطينية

المالية تنشر نص قرار الرئيس لموازنة الطوارئ

المالية تنشر نص قرار الرئيس لموازنة الطوارئ
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة المالية الفلسطينية: أن موازنة الطوارئ اعدت في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدة أن إعداد موازنة اعتيادية تعكس توجهات الحكومة التنموية ودعم الشباب ودعم صمود المواطنين في المناطق المهمشة والقدس.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى أن الرئيس محمود عباس، أصدر قراراً بقانون موازنة الطوارئ العامة المبنية على نهج التقنين النقدي.

ونوهت، إلى أن موازنة طوارئ تم اعدادها باشراف وزير المالية شكري بشارة وطاقم الوزارة وبتوجيهات ومتابعة رئيس الوزراء  محمد اشتية.

وتابعت الوزارة: "بعد انتشار وباء كورونا وما تبعه من إجراءات رافقت إعلان حالة الطوارئ من اغلاقات ومنع للحركة بين المحافظات واغلاق الجسور أصبح جلياً ضرورة التحول الى موازنة طوارئ حيث اصبح واجبا علينا ان نتعامل مع تحديات الوباء كأولوية قصوى وان نكرس امكانياتنا المالية لتجاوز الخطر المحدق، واسناد جهد وزارة الصحة والاجهزة الامنية والمحافظين للتعامل بحكمة مع التحديات هذا من ناحية، وفي ذات الوقت تبني سياسة ماليه ونقدية تدار يوميا تكون فاعلة وحصيفة تجنبا لتعريض المجتمع الفلسطيني واقتصاده أضراراً يصبح من الصعب اصلاحها مستقبلا".









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