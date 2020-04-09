"الداخلية" بغزة تُصدر تعليمات "مهمة" للمواطنين العالقين في مصر

أصدرت الهيئة العامة للمعابر، بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الخميس، تنويهاً "مهماً" تضمن تعليمات للمواطنين العالقين في مصر.





وأعلنت الهيئة في بيان لها، بضرورة تسجيل المواطنين العالقين في جمهورية مصر العربية، بياناتهم لدى الهيئة؛ من أجل حصر أعداد العالقين، تمهيداً لترتيب آلية عودتهم لقطاع غزة، وذلك وفق عدة معايير وهي: أن جميع القادمين للحجر الصحي، سيخضعون لمدة 21 يوماً قابلة للتمديد، بحسب ما تقرره وزارة الصحة، مكاناً وزماناً، وفق ما نشر موقع وزارة الداخلية.





كما سيتم الاحتفاظ بحقائب الأمتعة والمقتنيات داخل مستودعات معبر رفح، لمدة 72 ساعة منذ لحظة الوصول؛ تنفيذاً لإجراءات السلامة الوقائية، لذا مطلوب كتابة الاسم بالكامل عليها مع إرفاق رقم الجوال بشكل واضح.





وشددت على ضرورة تجهيز حقيبة، تحتوي على الملابس المراد استخدامها خلال فترة الحجر الصحي، وكل ما يتعلق بالمواطن من أدوية وأجهزة إلكترونية، يستخدمها، وعدم اصطحاب أية مقتنيات من الممكن أن تتعرض للتلف خلال فترة التعقيم 72 ساعة.





وأكدت أهمية تسجيل بيانات الوكيل، الذي سيقوم باستلام مقتنيات المواطن، بعد انقضاء المدة وإجراءات تعقيمها، ويتم تسجيل البيانات من خلال الرابط أدناه، حتى مساء الاثنين 13 نيسان/ أبريل 2020.

رام الله - دنيا الوطن