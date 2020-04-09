شؤون فلسطينية

القواسمي: لولا التكامل بين قطاعات شعبنا ما حققنا نجاحاً بمحاربة (كورونا)

القواسمي: لولا التكامل بين قطاعات شعبنا ما حققنا نجاحاً بمحاربة (كورونا)
أسامة القواسمي
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي: إنه لولا التكامل بين الجهات الرسمية، ممثلة بالرئيس محمود عباس، والحكومة، بكافة أذرعها المدنية والأمنية، وعلى رأسها حركة فتح، والقطاعات الشعبية، والقطاع الخاص، لما تحقق هذا النجاح في محاربة جائحة (كورونا) التي أصابت العالم.

وأضاف في بيان اليوم الخميس، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن القيادة الفلسطينبة، إذ تضع السلامة العامة كأولوية في هذه المرحلة، فلا يعني هذا مطلقاً أن يغيب عن بالها الوضع الاقتصادي الصعب، الذي يواجه شعبنا، والقطاع الخاص، وارتداداته على نسبة عالية من شعبنا، وعلى الحكومة نفسها، التي تعاني الآن من وضع اقتصادي صعب.

وأكد القواسمي، أن الاقتصاد وهموم القطاع الخاص، الذي نتج عن حالة الطوارئ على طاولة الرئيس، والحكومة وكافة المؤسسات الاقتصادية الرسمية.

ووجه المتحدث باسم حركة فتح، الشكر لشعبنا بجميع أطيافه، الذي يضرب أروع نماذج الالتزام الوطني والتكافل والتعاضد، في مواجهة هذا الفيروس.

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